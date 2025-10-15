Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città

Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, un incontro tra l’amministrazione comunale ed esponenti del Terzo settore, delle associazioni cittadine e degli operatori economici incentrato sulla presentazione di un progetto ambizioso per incentivare il turismo a Cerignola. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente la partecipazione di tutti i protagonisti del settore per costruire, tutti insieme e in maniera estremamente condivisa, un percorso di promozione contraddistinto da offerte che coniugano paesaggio, cultura e gastronomia, profili questi per i quali il territorio ofantino può garantire diverse soluzioni. “Per sviluppare il nostro progetto abbiamo bisogno di tutti. L’incontro è finalizzato a illustrare nel dettaglio la nostra idea in modo tale da discutere con gli operatori del settore la sua predisposizione nei modi e nelle forme che decideremo congiuntamente. Abbiamo già in mente una eventuale proposta turistica che, una volta sviluppata con foto e schede informative, dovrà poi essere riportata in una pubblicazione che vorremmo presentare alla prossima Borsa del Turismo di Milano”. Queste le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’assessora al Turismo Teresa Cicolella.