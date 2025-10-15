Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, un incontro tra l’amministrazione comunale ed esponenti del Terzo settore, delle associazioni cittadine e degli operatori economici incentrato sulla presentazione di un progetto ambizioso per incentivare il turismo a Cerignola. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente la partecipazione di tutti i protagonisti del settore per costruire, tutti insieme e in maniera estremamente condivisa, un percorso di promozione contraddistinto da offerte che coniugano paesaggio, cultura e gastronomia, profili questi per i quali il territorio ofantino può garantire diverse soluzioni. “Per sviluppare il nostro progetto abbiamo bisogno di tutti. L’incontro è finalizzato a illustrare nel dettaglio la nostra idea in modo tale da discutere con gli operatori del settore la sua predisposizione nei modi e nelle forme che decideremo congiuntamente. Abbiamo già in mente una eventuale proposta turistica che, una volta sviluppata con foto e schede informative, dovrà poi essere riportata in una pubblicazione che vorremmo presentare alla prossima Borsa del Turismo di Milano”. Queste le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’assessora al Turismo Teresa Cicolella.
Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città
Confronto tra amministrazione comunale ed esponenti del Terzo settore, delle associazioni cittadine e degli operatori economici
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Cronaca
Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma
Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente...
Italia
Sotto il segno del ventuno: un classico che attraversa epoche e accoglie il cambiamento
Il blackjack, noto anche come “21”, è uno dei giochi di carte più antichi...
Attualità
“Pietra di Scarto” a Cerignola assume altri due ragazzi autistici
Altri due giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico sono stati assunti per sei...
Italia
Cos’è la certificazione azienda FGAS?
L’attenzione per la sostenibilità ambientale è cresciuta molto negli ultimi anni. Si tratta ormai...
Attualità
Stazioni di Posta Cerignola, un laboratorio di Teatro per vivere momenti di partecipazione
Ha preso il via a Cerignola il laboratorio di Teatro organizzato dal Centro Servizi...
Attualità
Dalla pelle al cuore: un viaggio nel benessere psicologico e fisico al Centro Studi Saberform
Si è svolto presso il Centro Studi Sabeform, in collaborazione con Network Donna Sabeform,...
Altro su lanotiziaweb.it
Cronaca
Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma
Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente...
Italia
Sotto il segno del ventuno: un classico che attraversa epoche e accoglie il cambiamento
Il blackjack, noto anche come “21”, è uno dei giochi di carte più antichi...
Attualità
“Pietra di Scarto” a Cerignola assume altri due ragazzi autistici
Altri due giovani affetti dalla sindrome dello spettro autistico sono stati assunti per sei...