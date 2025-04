Prosegue la stagione 2024/2025 del “Mercadante” con Contrattempi moderni di Raffaello Tullio

Ancora un altro spettacolo ad arricchire la stagione 2024/2025 del Teatro Mercadante e questa volta tocca a “Contrattempi moderni” di Raffaello Tullio, frontman della mitica Rimbamband, che andrà in scena sabato prossimo, 26 aprile, al Roma Teatro Cinema, in corso Roma, 49 a Cerignola, con ingresso alle 20,30 e sipario alle 21. “Siamo consapevoli che sabato sarà un giorno particolare per tanti nel mondo che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco, previsti a San Pietro in mattinata, e anche noi ci uniamo al ricordo di un Pontefice che ha segnato non solo la vita della Chiesa cattolica, ma la storia del mondo, grazie alla sua azione, alle sue parole e al suo sorriso”, afferma il direttore artistico del Mercadante Savino Zaba. “E proprio il suo sorriso vogliamo ricordare con il Teatro che è vita e condivisione – prosegue Zaba – ecco perché abbiamo deciso, di comune accordo con Puglia Culture e con l’Amministrazione comunale di Cerignola di non posticipare lo spettacolo. Ci sembra il modo migliore per ricordare un uomo e un Papa che ha sorriso al mondo, provando a cambiarlo. Il Teatro e la Cultura rappresentano in pieno la vita e, interpretando i messaggi del pontificato di Papa Francesco, intendiamo ricordarlo con la voglia di vivere e il suo sorriso contagioso”, conclude il direttore artistico.

“Sono giorni in cui il mondo piange Papa Francesco”, afferma la vicesindaca e assessora alla cultura Maria Dibisceglia. “Per parte nostra terremo sempre i suoi insegnamenti soprattutto quelli dedicati all’accoglienza e alla condivisione. Allo stesso tempo, proprio nel segno dell’amore per la cultura e per il teatro, che sono forme alte di espressione umana, continuiamo una stagione importante, accogliendo quanti credono che il Teatro sia fonte di vita”.

Contrattempi moderni, di Raffaello Tullio, per la regia di Alberto Di Risio, vede il protagonista in una casa piena di telecomandi ed elettrodomestici, paradiso della domotica. Una fidanzata premurosa e con una fissazione per le canzoni di Al Bano. I cordiali suoceri che arrivano per pranzo e un adorabile pappagallo che non riesce proprio a tenere il becco chiuso. Cosa potrebbe andar mai storto al protagonista di “Contrattempi moderni”?Praticamente tutto. In un rocambolesco one man show di teatro fisico e visuale, il nostro eroe tecnologico si barcamena con mille vicissitudini che renderanno la preparazione del pranzo un’esilarante, tragicomica, odissea personale. Tra aspirapolveri danzanti, specchi magici, coreografie di tap e body percussion, oggetti domestici suonanti, tecnologia impicciona, messaggi vocali compulsivi e lancette implacabili che galoppano verso l’ora X, il protagonista riuscirà a servire un pranzo memorabile? Agli spettatori la risposta.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino allestito presso la Biblioteca comunale di via Cesare Battisti, con gli orari d’ufficio o la sera dello spettacolo, a partire dalle 18 presso il botteghino del Teatro. Anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi si possono contattare i numeri 0885410251 e 3384716644.