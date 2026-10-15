Proteste Agricoltura e Autotrasporto: «Rispettiamo le rivendicazioni, fondamentale tutelare libertà di impresa»

“La nostra Associazione segue con attenzione l’evolversi delle proteste che stanno interessando il comparto dell’autotrasporto e quello agricolo sul territorio provinciale. Pur non essendo direttamente coinvolte nella mobilitazione, le imprese che rappresentiamo fanno parte di un sistema economico profondamente interconnesso, nel quale le difficoltà di un settore possono produrre conseguenze anche su altre attività. Riconosciamo pienamente il diritto di manifestare e di rappresentare le proprie istanze, soprattutto in una fase complessa per il sistema produttivo. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che questo diritto venga esercitato nel rispetto della sicurezza, della libertà di circolazione e della continuità delle attività economiche. La nostra partecipazione al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato con urgenza ieri mattina, conferma il ruolo di responsabilità che Confcommercio intende esercitare nella rappresentanza degli interessi delle imprese e nel confronto costante con le Istituzioni. Apprezziamo il lavoro di mediazione e coordinamento svolto dalla Prefettura, dalla Questura e dalle Forze di sicurezza, impegnate a garantire il legittimo svolgimento delle manifestazioni e, contemporaneamente, a tutelare chi deve continuare a lavorare, assicurando la movimentazione delle merci e il regolare svolgimento delle attività produttive e commerciali. Come associazione di rappresentanza crediamo nel valore del dialogo e della concertazione. Le istanze del mondo produttivo devono trovare sedi istituzionali di ascolto e confronto, attraverso percorsi capaci di costruire risposte concrete e condivise”, ha commentato il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro al termine del vertice in Prefettura.