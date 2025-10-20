Contattaci al 3286684015
    Provincia di Foggia: «Dopo la sentenza del TAR, serve subito il commissario»

    Lo denuncia Arcangelo Marro, componente della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia

    Provincia

    Pubblicato il

    Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    Il componente della segreteria cittadina di Fratelli d’Italia, Arcangelo Marro, chiede il commissariamento della provincia di Foggia, spiegandone i motivi in una nota stampa riportata di seguito integralmente.

    «La paralisi amministrativa non è più tollerabile. Ora la Prefettura deve agire per lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina di un commissario straordinario. La recente sentenza del TAR Puglia (Sez. I, n. 1153/2025 del 17 ottobre 2025) ha confermato quanto denunciato da tempo: la Provincia di Foggia si trova in una condizione di blocco istituzionale e amministrativo, che impedisce all’ente di operare nel rispetto della legge e nell’interesse dei cittadini. Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto la gravità della situazione e ha richiamato la Prefettura a intervenire “con ogni consentita urgenza”, anche applicando l’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), norma che prevede lo scioglimento dell’organo politico in caso di mancata approvazione del bilancio. “La sentenza del TAR rappresenta un punto di svolta – dichiara Marro -. Il Consiglio provinciale ha perso la capacità di garantire il buon andamento dell’amministrazione, generando uno stallo che danneggia cittadini, lavoratori e imprese. Ora la Prefettura e il Ministero dell’Interno devono assumersi le proprie responsabilità: sciogliere il Consiglio e nominare un commissario è un atto di legalità e rispetto verso la comunità della Capitanata”. La mancata approvazione del rendiconto e del bilancio ha già provocato ritardi nei pagamenti, blocco delle assunzioni e sospensione di progetti finanziati. Per questo motivo, la nomina di un commissario straordinario rappresenta l’unica via concreta per ripristinare la legalità, garantire la continuità amministrativa e tutelare i fondi pubblici. Non è più tempo di rinvii o calcoli politici. La Provincia di Foggia deve tornare a funzionare. I cittadini meritano istituzioni trasparenti, responsabili e capaci di agire».

