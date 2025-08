Pua, protocollo d’intesa tra ambito territoriale sociale e distretto socio sanitario di Cerignola

Mercoledì 6 agosto alle ore 12:00 presso l’ex Ospedale “Tommaso Russo” di Cerignola in Viale XX Settembre sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Ambito territoriale sociale di Cerignola e il Distretto socio sanitario di Cerignola dell’Asl di Foggia per la gestione condivisa del Punto unico di accesso (Pua). Alla firma prenderanno parte il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Benessere animale e Sport per tutti Raffaele Piemontese; la vicesindaca di Cerignola e assessora al Welfare e alle Politiche sociali Maria Dibisceglia; il direttore generale dell’Asl di Foggia Antonio Nigri; la direttrice del Distretto socio sanitario di Cerignola Mina De Gennaro. Il Punto Unico di Accesso rappresenta un presidio strategico di integrazione tra sistema sanitario e sistema sociale finalizzato a migliorare il coordinamento dei servizi, l’orientamento dell’utenza e la presa in carico delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. La Regione Puglia ha promosso in questi anni un percorso di rafforzamento dei servizi territoriali fondato sulla collaborazione tra istituzioni sanitarie e sociali al fine di garantire risposte più efficaci e sostenibili ai bisogni delle comunità locali. Ulteriori dettagli sull’organizzazione e sulle modalità di attuazione del protocollo saranno illustrati nel corso dell’incontro a cui la stampa è invitata a partecipare.