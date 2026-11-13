Pug, il 2 dicembre nuovo incontro istituzionale con gli ordini e i collegi professionali

Prosegue il percorso di partecipazione, confronto e aggiornamento sulle tappe del nuovo Piano Urbanistico Generale. L’assessore all’Urbanistica, l’ing. Luciano Giannotti, ha firmato e trasmesso ai vertici degli Ordini e dei Collegi professionali del territorio l’invito a un nuovo incontro istituzionale, in programma il 2 dicembre alle ore 16:00 presso Palazzo di Città. «Sarà una nuova occasione per promuovere una discussione franca, aperta e trasversale sul futuro urbanistico della nostra città. Per questo ho ritenuto necessario coinvolgere direttamente gli Ordini e i Collegi professionali: sono le istituzioni rappresentative dei tecnici della nostra comunità e possono favorirne una partecipazione ampia, attraverso le diverse competenze e sensibilità – dichiara l’assessore Giannotti -. L’obiettivo è confrontarci nel merito del Piano, evitando i distinguo di parte e concentrandoci sulle direttrici che ne guidano le scelte». Nell’invito l’assessore ha inoltre richiamato le tappe del percorso partecipativo svolto finora, ribadendo il valore della trasparenza e del coinvolgimento della comunità nella redazione del Piano.