Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di Cerignola. Il calendario delle operazioni è stato stilato di concerto tra l’assessorato all’Ambiente e la società Teknoservice. È stata emanata un’ordinanza per vietare temporaneamente la sosta lungo le strade dove verranno effettuate le attività di pulizia. Una decisione necessaria per limitare i disagi alla cittadinanza derivanti dall’istituzione dei divieti di sosta temporanei, con fasce orarie stabilite (tra le 5:30 e le 8:30), per la durata strettamente necessaria all’espletamento del servizio a tutela della pubblica e privata incolumità. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì le operazioni di pulizia riguarderanno in maniera più approfondita V.le di Levante, V.le di Ponente, V.le Usa, via M.SS. Ausiliatrice, via Trinitapoli, via D’Emilio, via L. Antonellis, V.le Terminillo, Corso Scuola Agraria, via Gen. C.A. dalla Chiesa, via S. D’acquisto, via degli Oleandri e V.le Frà Daniele. Mercoledì le attività saranno eseguite nel quartiere Fornaci, mentre il sabato in via Napoli, Corso Gramsci, Corso Garibaldi, Piazza Duomo, Corso Roma e Corso A. Moro.

“Una città pulita non è solo una questione di igiene, ma è un biglietto da visita per tutti coloro che la vivono e la visitano, e un indice del rispetto che l’amministrazione comunale e i cittadini hanno per il bene comune. Con l’ordinanza chiediamo il rispetto dei divieti temporanei di sosta e fermata. Un solo veicolo lasciato in divieto impedirà ai mezzi pesanti di spazzare ampi tratti di strada, lasciando cumuli di sporcizia e rendendo inutile lo sforzo. Chiediamo pertanto ai cittadini di leggere attentamente i cartelli e di spostare la propria auto negli orari indicati. Collaborare significa prendersi cura della nostra città insieme all’amministrazione comunale”. Così l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.