Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaPulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Pulizia strade di Cerignola, si parte oggi con un nuovo calendario

    Emanata ordinanza per vietare temporaneamente la sosta lungo le strade dove verranno effettuate le attività in città

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    cerignola

    Da oggi 1° dicembre parte un piano più strutturato di pulizia delle strade di Cerignola. Il calendario delle operazioni è stato stilato di concerto tra l’assessorato all’Ambiente e la società Teknoservice. È stata emanata un’ordinanza per vietare temporaneamente la sosta lungo le strade dove verranno effettuate le attività di pulizia. Una decisione necessaria per limitare i disagi alla cittadinanza derivanti dall’istituzione dei divieti di sosta temporanei, con fasce orarie stabilite (tra le 5:30 e le 8:30), per la durata strettamente necessaria all’espletamento del servizio a tutela della pubblica e privata incolumità. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì le operazioni di pulizia riguarderanno in maniera più approfondita V.le di Levante, V.le di Ponente, V.le Usa, via M.SS. Ausiliatrice, via Trinitapoli, via D’Emilio, via L. Antonellis, V.le Terminillo, Corso Scuola Agraria, via Gen. C.A. dalla Chiesa, via S. D’acquisto, via degli Oleandri e V.le Frà Daniele. Mercoledì le attività saranno eseguite nel quartiere Fornaci, mentre il sabato in via Napoli, Corso Gramsci, Corso Garibaldi, Piazza Duomo, Corso Roma e Corso A. Moro.

    “Una città pulita non è solo una questione di igiene, ma è un biglietto da visita per tutti coloro che la vivono e la visitano, e un indice del rispetto che l’amministrazione comunale e i cittadini hanno per il bene comune. Con l’ordinanza chiediamo il rispetto dei divieti temporanei di sosta e fermata. Un solo veicolo lasciato in divieto impedirà ai mezzi pesanti di spazzare ampi tratti di strada, lasciando cumuli di sporcizia e rendendo inutile lo sforzo. Chiediamo pertanto ai cittadini di leggere attentamente i cartelli e di spostare la propria auto negli orari indicati. Collaborare significa prendersi cura della nostra città insieme all’amministrazione comunale”. Così l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...
    Attualità

    Monsignor Bruno Forte a Cerignola il 2 dicembre

    In vista della Solennità della Immacolata Concezione, che la Chiesa celebra, in tutto il...
    Evidenza

    Consiglio rapido e maggioranza che abbandona

    Poco più di novanta minuti e poco recupero per un Consiglio comunale nelle premesse...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: al via le votazioni per il C Gold Award

    Prosegue il C Gold Award, il sondaggio nazionale che premia il miglior calciatore della...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    L’Audace Cerignola ingrana la quarta: vittoria anche a Latina e decimo posto

    L'Audace Cerignola espugna anche il "Francioni" di Latina, nerazzurri battuti 0-2 con due rigori...
    Sport

    Battuta anche la Fiamma Torrese, terzo successo di fila per la Flv Cerignola

    Al pala "Tatarella", arriva la terza vittoria consecutiva per la Flv Cerignola: nell'ottava giornata...
    Calcio

    L’Audace Cerignola a Latina vuole consolidare il momento positivo

    Nel quadro della 16^ giornata del girone C di serie C, trasferta a Latina...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)