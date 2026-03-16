Quaderno/Greta Garbo: il teatro in LIS è realtà al “Mercadante” di Cerignola

Sabato sera il Teatro Mercadante ha compiuto un passo importante nel suo cammino verso l’accessibilità. “Quaderno/Greta Garbo” di Daria Deflorian, presentato con traduzione simultanea in LIS, ha dimostrato che il teatro può davvero essere di tutti, abbattendo le barriere della comunicazione. Un successo che va misurato non solo con i numeri, ma con la qualità dell’esperienza offerta e con l’impegno concreto per un teatro inclusivo. La vera protagonista della serata è stata la Lingua Italiana dei Segni. L’interprete LIS ha reso possibile al pubblico sordo di seguire ogni parola, ogni sfumatura, ogni emozione dello spettacolo di Daria Deflorian. Non una traduzione meccanica, ma una vera e propria performance parallela che ha restituito tutta la ricchezza del testo e dell’interpretazione dell’artista. Chi non poteva sentire le parole, le ha viste attraverso i segni. E l’emozione è arrivata ugualmente, piena e intensa. Anche gli spettatori udenti hanno apprezzato questa dimensione aggiuntiva, scoprendo la bellezza espressiva della LIS e il valore profondo di uno spettacolo pensato per essere davvero condiviso da tutti. Il successo più grande di questa serata sta proprio qui: nessuno è rimasto escluso. Persone sorde e udenti hanno condiviso lo stesso spazio, la stessa storia, le stesse emozioni. Tutti hanno potuto godere pienamente dello spettacolo, ciascuno attraverso il proprio canale di comunicazione. Questo è il teatro che vogliamo: un luogo dove l’accessibilità non è un’aggiunta, ma il modo stesso di concepire la cultura. Un luogo dove ogni persona ha diritto di partecipare, di emozionarsi, di essere parte della comunità.

Lo spettacolo ha mantenuto tutte le sue promesse. Daria Deflorian ha aperto i suoi quaderni di lavoro, condividendo con il pubblico i materiali, le idee, i percorsi creativi che hanno portato alla nascita di “Sovrimpressioni”. Un’esperienza rara e preziosa, un viaggio nell’intimità del processo artistico che ha permesso agli spettatori di vedere cosa c’è dietro lo spettacolo finito, di scoprire come nasce un’idea e come si trasforma in scena. La presenza scenica di Deflorian, la sua capacità di raccontare con autenticità e profondità, hanno creato un’atmosfera intima e coinvolgente. Un teatro che parla direttamente al cuore, senza filtri, senza barriere. Al termine dello spettacolo, gli applausi hanno riconosciuto non solo la bravura di Daria Deflorian, ma anche l’importanza di ciò che era appena accaduto: un’esperienza teatrale davvero inclusiva, dove tutti hanno potuto partecipare pienamente. Particolare gratitudine è stata espressa per il servizio di traduzione in LIS, riconosciuto come elemento fondamentale per rendere il teatro accessibile a tutti. Non un servizio a margine, ma parte integrante dell’esperienza culturale.

Questa serata rappresenta un modello importante per il futuro del Teatro Mercadante. Ha dimostrato che l’accessibilità in LIS è possibile, necessaria e arricchente per tutti. Non si tratta solo di offrire un servizio al pubblico sordo, ma di costruire una comunità teatrale davvero inclusiva, dove ogni persona può sentirsi accolta e parte di un’esperienza condivisa. Il Teatro Mercadante ha dimostrato ancora una volta che l’inclusione non è un’utopia, ma una pratica concreta che può e deve essere messa in atto. Spettacolo dopo spettacolo, stiamo costruendo un teatro che non lascia indietro nessuno. Dopo lo spettacolo con audiodescrizione di “Troilo e Cressida” per il pubblico cieco e ipovedente, e ora “Quaderno/Greta Garbo” con traduzione in LIS per il pubblico sordo, il Teatro Mercadante conferma il suo impegno concreto e continuativo per l’accessibilità. Il progetto “Teatro Accessibile” non è un evento isolato, ma un percorso che continuerà con determinazione, nella convinzione che ogni persona abbia diritto alla bellezza e alla cultura. Il teatro è uno spazio di cittadinanza attiva, un luogo dove si costruisce comunità, dove si abbattono le barriere, dove si pratica quotidianamente l’inclusione.

Il successo di uno spettacolo non si misura solo con i numeri. Si misura con la qualità dell’esperienza offerta, con l’impatto che ha avuto sulle persone presenti, con i passi avanti compiuti verso un mondo più giusto e inclusivo. E da questo punto di vista, “Quaderno/Greta Garbo” è stato un vero successo. Ha aperto porte, ha abbattuto muri, ha dimostrato che un altro teatro è possibile. Un teatro dove tutti sono benvenuti, dove nessuno è escluso, dove la cultura è davvero patrimonio comune.