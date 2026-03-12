Quaderno/Greta Garbo: l’intimità del processo creativo al “Mercadante”

Il prossimo sabato 14 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mercadante presenta un evento speciale all’insegna dell’accessibilità e dell’intimità creativa. Daria Deflorian porta in scena “Quaderno/Greta Garbo”, uno spettacolo che apre al pubblico i segreti del processo artistico, accessibile al pubblico sordo grazie alla traduzione in LIS (Lingua Italiana dei Segni). Un viaggio dietro le quinte del teatro, un’immersione nel laboratorio creativo di una delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana. Cosa c’è dietro uno spettacolo? Come nasce un’idea? Come si trasforma una pagina scritta in azione scenica?Daria Deflorian risponde a queste domande nel modo più diretto possibile: aprendo i suoi quaderni di lavoro. Tra racconto e piccole visioni, svelando qualche segreto senza nessuna volontà di compiutezza, l’artista condivide con il pubblico i materiali originali di alcune scene e la loro evoluzione, mostrando il percorso che porta dalla prima intuizione al risultato finale. È un viaggio affascinante nel processo creativo, che risale dalla punta dell’iceberg – lo spettacolo che il pubblico vede – fino alle profondità nascoste del lavoro preparatorio.

Questo spettacolo mostra quella particolare drammaturgia che negli anni ha segnato il modo di lavorare di Daria Deflorian con Antonio Tagliarini. Un metodo fatto di: Autobiografia che diventa materia scenica; Passioni letterarie che nutrono l’immaginazione; Divagazioni che aprono nuove strade; Ossessioni che tornano, temi ricorrenti che attraversano l’opera. Il pubblico scoprirà quel fil rouge invisibile ma potente che c’è tra il dire e lo scrivere, tra l’intuizione privata e la sua condivisione pubblica sul palcoscenico. “Quaderno/Greta Garbo” ha a che vedere con i materiali di “Sovrimpressioni”, spettacolo del 2021 ispirato al film di Federico Fellini “Ginger e Fred”, ultimo lavoro condiviso con Antonio Tagliarini. Un ritorno a quel progetto, ma da una prospettiva diversa: non lo spettacolo finito, ma il dietro le quinte, i tentativi, le prove, le riflessioni che hanno portato alla versione finale. È come vedere un film con il commento del regista, ma dal vivo e in forma teatrale.

Daria Deflorian è una delle artiste più interessanti e originali del teatro italiano contemporaneo. Attrice, drammaturga e regista, ha firmato insieme ad Antonio Tagliarini alcuni degli spettacoli più significativi degli ultimi anni. Il suo teatro si caratterizza per: Una scrittura scenica che mescola autobiografia e finzione; Un rapporto stretto con la letteratura e il cinema; Una drammaturgia frammentaria, fatta di piccole epifanie; Un’attenzione particolare alla dimensione intima del racconto. Vedere Deflorian in scena significa assistere a un teatro che parla direttamente al cuore e alla mente, che non cerca effetti speciali ma la verità delle emozioni. Questo spettacolo fa parte del progetto “Teatro Accessibile” del Teatro Mercadante e sarà presentato con traduzione simultanea in LIS (Lingua Italiana dei Segni), rendendolo pienamente accessibile al pubblico sordo. Lo spettacolo sarà fruibile sia in lingua italiana che in LIS, permettendo a tutti di godere pienamente dell’intimità del racconto di Daria Deflorian e della ricchezza del suo processo creativo. La presenza dell’interprete LIS non è un semplice servizio aggiuntivo, ma parte integrante della serata, che diventa così un’esperienza davvero condivisa da tutto il pubblico, indipendentemente dalle capacità uditive.

“Quaderno/Greta Garbo” è un’occasione unica per: Entrare nel laboratorio creativo di un’artista straordinaria; Scoprire come nasce uno spettacolo dall’idea alla scena; Assistere a un teatro intimo e personale; Conoscere i retroscena di “Sovrimpressioni”; Vivere un’esperienza di teatro accessibile; Sostenere un teatro che crede nell’inclusione. I biglietti sono disponibili: Online su vivaticket.it; Biglietteria comunale di Cerignola.