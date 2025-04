Quali tubi usare per impianto di irrigazione: consigli e posizione

La progettazione di un impianto di irrigazione efficiente è determinante per garantire una corretta distribuzione dell’acqua e delle coltivazioni, ottimizzando i costi e le risorse a disposizione. Tra le scelte da prendere in considerazione, i tubi per l’irrigazione e i collari per tubi in ferro rappresentano i componenti che possono influenzare la resa dell’impianto, la durata nel tempo e la semplicità di manutenzione. Come sceglierli e posizionarli? Approfondiamo meglio l’argomento.

Tipologie di tubi per irrigazione: caratteristiche e differenze

L’irrigazione professionale, e non, richiede la massima attenzione nella scelta delle soluzioni tubolari. Ciascuna opzione possiede caratteristiche differenti e vantaggi in merito all’ambito di utilizzo, e tra i più utilizzati evidenziamo:

tubi in ferro , correlati dai collari per tubi in ferro, utilizzati per gli impianti robusti e soggetti a pressioni elevate. Offrono una lunga durata e richiedono una manutenzione continuativa;

, correlati dai collari per tubi in ferro, utilizzati per gli impianti robusti e soggetti a pressioni elevate. Offrono una lunga durata e richiedono una manutenzione continuativa; tubi in polietilene , opzioni di facile installazione e utilizzati per gli impianti residenziali oltre che agricoli;

, opzioni di facile installazione e utilizzati per gli impianti residenziali oltre che agricoli; tubi in PVC , indicati per i tratti lunghi e lineari, spesso impiegati in impianti fissi;

, indicati per i tratti lunghi e lineari, spesso impiegati in impianti fissi; tubi gocciolanti che integrano all’interno dei piccoli fori, ideali per un’irrigazione localizzata o per le serre.

I collari per tubi in ferro rappresentano un’ottima opzione per la messa in sicurezza dei tubi per irrigare i campi o gli orti, offrendo una solida base per un impianto che duri nel tempo.

Come scegliere i tubi in base alla posizione dell’impianto

La posizione del sistema di irrigazione è un fattore determinante per scegliere i tubi, affinché il campo agricolo possa essere bagnato correttamente e completamente. Se l’impianto si trova su terreni piani e facilmente accessibili, si possono impiegare tubi in polietilene o gocciolanti, facili da posare anche in autonomia. Per impianti interrati, al contrario, è la resistenza del materiale il fattore da considerare. In questo caso i tubi devono sopportare il peso del terreno e le variazioni termiche, per tale motivo si suggeriscono dei materiali robusti come il PVC, o dei tubi corrugati specifici per uso sotterraneo.

Consigli utili per un impianto di irrigazione efficiente e duraturo

Un impianto ben progettato non si limita alla scelta corretta dei tubi, richiede attenzione alla posa, alla manutenzione e all’organizzazione complessiva del sistema. Alcuni consigli pratici da seguire possono essere i seguenti:

eseguire uno studio preliminare dell’area da irrigare, valutando l’esposizione al sole, il tipo di terreno e le esigenze idriche delle piante;

dell’area da irrigare, valutando l’esposizione al sole, il tipo di terreno e le esigenze idriche delle piante; usare dei raccordi di qualità e assicurarsi che ogni giunzione sia perfettamente sigillata. Delle perdite minime nel tempo possono compromettere l’efficienza dell’intero impianto;

e assicurarsi che ogni giunzione sia perfettamente sigillata. Delle perdite minime nel tempo possono compromettere l’efficienza dell’intero impianto; controllare regolarmente lo stato dei tubi , soprattutto se esposti al sole o soggetti a pressioni elevate;

, soprattutto se esposti al sole o soggetti a pressioni elevate; installare dei filtri e delle valvole di regolazione per evitare l’intasamento dei gocciolatori e regolare correttamente la portata in ogni zona della struttura;

per evitare l’intasamento dei gocciolatori e regolare correttamente la portata in ogni zona della struttura; proteggere i tubi in inverno , in particolar modo nelle zone soggette a gelate;

, in particolar modo nelle zone soggette a gelate; svuotare la struttura o utilizzare materiali antigelo durante i mesi freddi per evitare possibili danni strutturali.

Gli impianti di irrigazione, se ben strutturati con tubi scelti con criterio e posizionati nel modo corretto, permettono di risparmiare acqua e tempo, favorendo la salute e la produttività delle coltivazioni nel lungo periodo.