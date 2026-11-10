Quando la fragilità diventa eccellenza, i prodotti liberi dalla mafia ed inclusivi di Oltre conquistano il “FIET” Venezia

Strategia, rigenerazione, cooperazione, inclusione. E soprattutto, parole come fragilità ed eccellenza che si incontrano per raccontare la visione del consorzio di cooperative sociali Oltre che anche nell’attività di agricoltura sociale vede un mezzo per favorire processi di inclusione, autonomia, autodeterminazione. Di qui, la nascita del marchio “centonove/novantasei” che va Oltre il prodotto, che entra nelle storie delle persone per provare a cambiare il paradigma, per raccontare che l’economia dello scarto può diventare economia di lavoro, sviluppo, qualità. Come la qualità dei prodotti presenti al “FIET-Festival of Italian Enogastronomy and Tourism”, la manifestazione che punta a valorizzare il patrimonio produttivo e territoriale italiano attraverso le relazioni internazionali e nuove opportunità di sviluppo che si è svolta a Venezia dal 7 al 9 novembre negli spazi di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi.

Tre giorni di incontri, degustazioni, masterclass culinaria, condivisioni, sapori e storie raccontate per favorire il dialogo tra imprese, professionisti e operatori internazionali. Nella Sala Gialla il consorzio Oltre ha potuto far conoscere le sue produzioni enogastronomiche libere dalle mafie, etiche e inclusive realizzate attraverso l’attività di agricoltura sociale delle cooperative Ortovolante e Altereco. «Tutti prodotti enogastronomici che da un lato hanno l’obiettivo di fare memoria delle vittime innocenti di mafia; dall’altro, con i loro sapori vogliano parlare delle storie degli uomini e delle donne con problemi legati alla salute mentale impegnati a coltivarli, a raccoglierli, a trasformarli, a portarli sulle nostre tavole – spiega Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre -. Il vero lusso per noi non sono le etichette, non è l’immagine, ma è la bontà dei nostri prodotti, il processo produttivo che c’è dietro la loro lavorazione, i luoghi in cui vengono coltivati, le persone fragili che vengono coinvolte in tutta la filiera. Il vero lusso per noi è quello di poter rigenerare il nostro territorio e le nostre comunità anche attraverso questa azione di intervento».

La partecipazione al “FIET” Venezia, organizzata da Solutiongroups srl, è stata un’occasione per far conoscere i vari prodotti realizzati sui beni liberati dalla mafia, come “Terra Aut” e “Michele Cianci”, oggi diventati luoghi di sviluppo, lavoro, economia in cui si portano avanti percorsi di inclusione socio-lavorativa di persone che vengono dal circuito della giustizia riparativa, ex detenuti, migranti tolti dalle maglie del caporalato. Ma anche prodotti realizzati attraverso il coinvolgimento di persone con fragilità diverse, con problemi di salute mentale, in situazioni di emarginazione. Buyer provenienti da tutto il mondo si sono avvicinati a produzioni come vini “Rosso Libero-Michele Cianci” e “Filare Diritto”, confetture, conserve, pasta, olio, miele, taralli. E di particolare interesse è stata la tavola rotonda “Oltre il prodotto. Qualità, inclusione e valore dei territori pugliesi”, che ha avuto la finalità di raccontare tutto questo, di essere un momento di confronto sui temi dell’impresa sociale, dell’inclusione lavorativa, dell’agricoltura sociale, dell’antimafia, della valorizzazione delle produzioni e dello sviluppo sostenibile. Del resto, “centonove/novantasei” sin dal nome vuole raccontare l’importanza e l’efficacia della legge 109/96, la normativa che in Italia consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale. Il momento di riflessione si è svolto al FIET nella Sala dei Cuoi d’Oro.

All’incontro hanno partecipato Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre; Antonio Cocco, amministratore unico di Euromediterranea; Vincenzo Pugliese, presidente di Altereco; Sara Guidelli, direttrice generale Legacoop Agroalimentare; Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Papa Latyr Faye, referente di Casa Sankara; Vincenzo Todisco, presidente del consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia. Il momento si è concluso con una masterclass culinaria a cura dello chef Nicola Russo con la finalità di far vivere un’esperienza concreta di conoscenza e valorizzazione delle produzioni del consorzio raccontate. La partecipazione a “FIET”, infine, si è inserita nell’ambito del programma regionale “Punti Cardinali for Work-punti di orientamento per la formazione e il lavoro” e, in particolare, della Linea E “Puglia Attrattiva #mareAsinistra”, finalizzata alla promozione dei territori pugliesi, delle loro risorse e delle opportunità professionali e di sviluppo che possono offrire. Attraverso l’attività di Euromediterranea e Medtraining, infatti, erano presenti i Comuni di Biccari, Candela, Carapelle, Casamassima, Cerignola, Lesina, Orsara di Puglia, Poggio Imperiale, San Ferdinando di Puglia, Troia, Foggia, San Marco in Lamis.