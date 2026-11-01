Quando la scuola diventa comunità: i sapori, le note e i valori in festa all’I.C. Don Bosco Battisti di Cerignola

C’è una bellezza nei colori caldi dell’autunno che somiglia in modo sorprendente alla vita che pulsa dentro le aule scolastiche: è la diversità che si fa armonia, il mosaico di un’umanità in crescita che trova nella scuola la sua casa più sicura. Per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti ha spalancato le porte alla sua Festa d’Autunno. Un evento vivamente auspicato dalla Dirigente Scolastica, la prof.ssa Teresa Lapiccirella, che ha saputo trasformare un semplice appuntamento stagionale in un vero manifesto pedagogico di comunità, capace di stringere in un unico, caloroso abbraccio docenti, famiglie e centinaia di alunni. Non una semplice celebrazione della natura e dei suoi frutti generosi, ma una riflessione profonda sul valore dell’accoglienza. Accogliere un bambino sin dai primi passi nella scuola dell’infanzia e accompagnarlo, mano nella mano, attraverso la primaria e la secondaria di primo grado, significa tracciare una rotta di undici anni. Un percorso formativo solido e continuo – l’asse portante di questo Istituto Comprensivo – che anno dopo anno forgia le basi dell’uomo e della donna del futuro: madri, padri e cittadini consapevoli, dotati di principi sani e idee fertili capaci di rigenerare il tessuto sociale del Paese.

Ma la scuola che educa è anche quella che sa nutrirsi di radici e tradizioni. All’interno dell’offerta dell’I.C. Don Bosco Battisti, la promozione di una sana alimentazione non è una moda recente, bensì una visione lungimirante radicata da oltre vent’anni. Il tempo prolungato e la mensa, attiva fin dalla scuola primaria, non costituiscono un mero servizio logistico, ma una vera e propria agenzia di educazione al gusto e alla socialità. È lo spazio quotidiano in cui si impara il valore della condivisione, il rispetto per il cibo e la scoperta dei sapori del territorio. Un legame simbiotico con la terra d’origine che la Festa d’Autunno ha tradotto in un’esperienza sensoriale tangibile, fatta di prodotti locali e tradizioni da custodire.

A suggellare questa giornata di festa è stata la musica, cifra distintiva e fiore all’occhiello dell’indirizzo musicale dell’istituto. Una propensione artistica che non conosce età: comincia tra i banchi dell’infanzia con l’allenamento della voce, sboccia alla primaria grazie al fascino dei flauti guidati dal Maestro Marcello – capace di accendere nei più piccoli la scintilla della passione per le note – e si struttura compiutamente nella secondaria di primo grado, fucina di talenti spesso premiati sui podi di concorsi musicali di prestigio.

Alla fine, varcare la soglia di questo istituto significa assistere a un metodo laboratoriale vivo, in cui l’apprendimento coincide con la meraviglia della scoperta. Per i genitori presenti, lo specchio di una certezza rassicurante: affidare i propri figli all’I.C. Don Bosco Battisti significa consegnarli a mani sapienti, dove ogni talento è destinato a fiorire.