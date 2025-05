Quarti di finale playoff di serie C, sarà Atalanta U23-Audace Cerignola

Si è svolto poco fa il sorteggio dei quarti di finale dei playoff nazionali di serie C: ad estrarre le palline e a sviluppare gli abbinamenti è stato Felice Evacuo, il miglior cannoniere di tutti i tempi della terza serie calcistica italiana. L’Audace Cerignola, testa di serie in quanto una delle seconde dei tre raggruppamenti, ha pescato l’Atalanta Under 23, reduce dall’aver eliminato la Torres (terza nel girone B) nel primo turno nazionale e da altri due avanzamenti nel girone. Andata in trasferta a Caravaggio domenica 18 maggio, ritorno al “Monterisi” mercoledì 21: orari da definire, anche se per le gare di andata si prospetta un anticipo rispetto all’orario serale ipotizzabile in un primo momento, vista la contemporaneità con la giornata di serie A. Gli altri quarti sono: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara. Delineato anche il tabellone che porterà alla finale promozione, programmata per il 2 e 7 giugno: qualora avanzassero in semifinale, i gialloblù affronteranno la vincente fra Vis Pesaro e Pescara, con andata da giocare in casa e ritorno in campo avverso.