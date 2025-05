“Quattro ristoranti”, questa sera Cerignola e Rosario Didonna in onda su Sky

Questa sera, alle ore 21:15 circa, andrà in onda una puntata speciale di 4 Ristoranti, il format creato 10 anni fa dallo chef Alessandro Borghese. Tra i concorrenti in gara anche il nostro Rosario Didonna, titolare di “U’ vulesce Vino e Cucina”. La puntata sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: la sfida interesserà quattro regioni (oltre alla Puglia, anche Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte) e ha come tema principale la pasta fresca. Da anni Rosario Didonna è considerato ambasciatore nel mondo delle prelibatezze enogastronomiche pugliesi e un divulgatore delle bellezze e delle esperienze positive della sua città, la Cerignola che tanto ama. La puntata è registrata, il verdetto è già acquisito, quindi è una nuova occasione per sostenere il nostro Rosario!