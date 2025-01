Quel valore intrinseco dei gioielli

I gioielli preziosi non sono solamente degli oggetti prelibati e di lusso con cui adornare il proprio look. Sono anche uno strumento di investimento, il cui valore può crescere significativamente con il passare del tempo. Al fine di massimizzare la convenienza dell’investimento, è fondamentale comprendere quali siano i fattori che determinano il valore intrinseco di un gioiello. Scopriamo insieme quali sono e come impattano sul prezzo del gioiello, capendo altresì in che modo possono influenzare la scelta chiedendosi se conviene vendere oro usato oggi o aspettare una quotazione più alta.

La materia prima

Naturalmente, il primo elemento che influenza il valore di un gioiello è costituito dalle materie prime che sono utilizzate nella sua realizzazione. Oro, argento e platino costituiscono i metalli preziosi più comuni, con l’oro che è storicamente considerato come il bene rifugio per eccellenza e, dunque, quello che mantiene la maggiore rilevanza sul mercato. La purezza del metallo, misurata in carati, influenza significativamente il suo valore: più è alta la percentuale di metallo puro non unita in lega, e maggiore sarà anche il valore intrinseco del gioiello.

Le pietre preziose

Altro elemento di riferimento principale nella valutazione del gioiello prezioso è costituito dalle pietre preziose, che spesso costituiscono anche l’ingrediente di maggiore valore in un gioiello. Si pensi alla presenza di diamanti o di smeraldi, che saranno valutati sulla base di purezza, assenza di inclusioni, taglio, proporzioni, colore, intensità, dimensione, peso in carati.

La firma del gioielliere

Tra gli elementi che possono impattare maggiormente sul prezzo del gioiello c’è poi la firma del gioielliere, soprattutto se appartiene a una maison prestigiosa o a un designer rinomato. Si pensi ai gioielli che sono firmati da case come Cartier, Bulgari o Tiffany, che proprio per la loro provenienza riescono a incrementare notevolmente il proprio valore nel tempo, anche indipendentemente dalle variazioni delle quotazioni delle materie prime. In tal proposito, è utile rammentare come nel panorama dei compro oro Orolive.it si distingua per la sua specializzazione nella valutazione di gioielli firmati: gli esperti del compro oro sono infatti in grado di considerare con piena consapevolezza il valore artistico oltre che quello del puro metallo prezioso e delle pietre incastonate.

Il design e l’estetica

Come ulteriore elemento su cui vogliamo soffermarci nell’analisi del valore del gioiello c’è poi quello legato all’aspetto estetico e alla qualità del design, che possono influenzare significativamente il prezzo di un oggetto prezioso. In particolare, un esperto valuterà con attenzione l’originalità del design, la complessità della lavorazione, l’equilibrio nelle proporzioni, la qualità delle finiture e l’unicità dello stile, giungendo così alla definizione di un valore di mercato che possa racchiudere tutti questi criteri.

La provenienza

Anche la provenienza di un gioiello può impattare notevolmente sul valore del pezzo pregiato. Ad esempio, possiamo condividere come il prezzo di un gioiello tenda a salire se si riesce a dimostrare che è appartenuto a un personaggio storico o a una celebrità, o se proviene da collezioni famose. Ancora, i gioielli hanno prezzi maggiori se sono in qualche modo collegati con eventi storici particolarmente significativi, o se sono accompagnati da documentazione che possa comprovarne l’origine in modo attendibile, univoco e certificato.

La qualità della manifattura

La qualità della manifattura artigianale con cui è realizzato il gioiello può impattare notevolmente sul valore complessivo del prodotto. Gli esperti valuteranno con favore la precisione delle incastonature e la bontà delle saldature, così come la rifinitura delle superfici e la resistenza della struttura.

La documentazione

Il penultimo criterio che abbiamo scelto di indicare tra quelli di principale impatto del prezzo di un gioiello prezioso è dato dalla presenza di documenti che possono aumentare la commerciabilità di un oggetto e, dunque, il suo valore. Sarà particolarmente utile disporre e presentare al venditore i documenti di autenticità e i certificati di garanzia originali, così come i certificati gemmologici per le pietre preziose e la storia documentata di tutti i passaggi di proprietà dell’oggetto.

La rarità

Infine, la rarità, altro fattore determinante nel valore di un gioiello. A sua volta, la rarità –intesa come disponibilità limitata sul mercato di riferimento – può dipendere dal fatto che il gioiello sia stato prodotto in edizioni limitate, sia un pezzo unico, abbia ricevuto delle tecniche di lavorazione specifiche o, magari, sia stato realizzato con materiali rari o non più disponibili.