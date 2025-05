Questa sera la Pallavolo Cerignola vuole conquistare la finale playoff per la B1

Tutto pronto per il penultimo atto di una stagione intensa e ricca di emozioni. Questa sera, la Pallavolo Cerignola tornerà in campo al PalaDileo per affrontare l’Alus Volley nella semifinale di ritorno dei playoff per la promozione in Serie B1. La vittoria per 3-0 conquistata in terra siciliana ha permesso alle fucsia di portarsi avanti nella serie, ma il verdetto è tutt’altro che scritto: per accedere direttamente alla finale servirà un’altra grande prestazione davanti al proprio pubblico. A suonare la carica è il vicepresidente della società, Pierluigi Lapollo, che invita squadra e tifosi a mantenere alta la concentrazione: “Servirà la stessa intensità vista all’andata: non è stata una gara facile, ma l’abbiamo portata a casa con determinazione. Domani vogliamo regalare una finale ai nostri tifosi, perché se siamo arrivati fin qui è anche grazie a loro. Noi ci crediamo, vogliamo fare questo salto di categoria. Non ci siamo mai nascosti: il nostro è un progetto serio, costruito con lavoro, umiltà e ambizione”.Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito e il PalaDileo si prepara ad accogliere il popolo fucsia per una serata che promette emozioni forti.