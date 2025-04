Questa sera Pallavolo Cerignola-Castellaneta è spareggio per i playoff

Trascorsa la pausa pasquale, i campionati che vedono impegnati le nostre due formazioni femminili entrano nel rush finale della regular season: una squadra sarà impegnata in casa, l’altra in trasferta. I riflettori sono puntati sul pala “Dileo”, perché questa sera la Mandwinery Pallavolo Cerignola ospiterà alle 20 la Greenergy Castellaneta: anticipo dovuto alla sospensione degli eventi sportivi in calendario domani, per lo svolgimento dei funerali di Papa Francesco. Le ragazze di Annagrazia Matera due settimane fa si sono imposte in rimonta e in trasferta a Nardò, restando ancorate alla seconda posizione. Oggi bisognerà difendersi dall’assalto delle tarantine, terze ad una sola lunghezza di distanza: un vero e proprio spareggio playoff, in caso di risultato positivo le fucsia sarebbero di fatto certe della partecipazione alla fase promozione. Sono 56 i punti in classifica di Castellaneta, con un bilancio generale di diciannove vittorie e quattro sconfitte: il team allenato da Davide Castellaneta (ex del match) ha nel suo organico giocatrici di indiscutibile spessore, fra cui le palleggiatrici Gemma e Mileno, le laterali Ameri e Leone, la centrale Iacca, le gemelle Ascensao e il libero Sollecito. La qualità non manca affatto anche nella Mandwinery, capitan Altomonte e compagne sono pronte con la spinta del proprio pubblico a riscattare la sconfitta dell’andata e, come detto, sostanzialmente chiudere il discorso della partecipazione ai playoff. Una sfida che indubbiamente promette spettacolo ed emozioni, vista la levatura degli organici in campo.

Nel girone A di serie C invece, la Flv Cerignola sarà ospite domenica (ore 18.30) del Volley Barletta. Il sestetto di Cosimo Dilucia ha partecipato lo scorso sabato alla final four di coppa Puglia, venendo sconfitta da Capurso, capolista del raggruppamento e poi vincitore del trofeo: malgrado lo stop in semifinale, le ofantine se la sono ampiamente giocata, lottando fino all’ultimo con le quotate avversarie. Con la quarta piazza in graduatoria e i playoff già in tasca da un paio di settimane, il gruppo rossogialloblù deve sfruttare i tre appuntamenti conclusivi della regular season per ottenere il bottino pieno e magari provare a migliorare l’attuale postazione. Il Volley Barletta, penultimo con 7 punti ed uno score complessivo di due vittorie e ventuno ko, non sembra essere un rivale trascendentale: tuttavia, il match potrà essere senza particolari problemi solo se l’approccio sarà convinto e agguerrito fin dalle primissime battute. Le biancorosse sono in lotta per evitare la retrocessione diretta, dunque daranno fondo a tutte le proprie energie per non restare a mani vuote, la Flv dovrà usare intelligenza e spiegare il maggiore tasso tecnico allo scopo di evitare trappole o sorprese nel corso della contesa.