Quindici anni di Fair Play Finanziario: ha davvero cambiato il mondo del calcio?

Durante il corso degli ultimi venti anni di storia del calcio sono moltissime le cose che sono cambiate, non soltanto dal punto di vista di giocatori e allenatori ma anche e soprattutto nel come il calcio viene gestito. Questo perché lo sport è diventato un vero e proprio business, che va gestito in maniera oculata sul piano economico e gestionale, senza cui è difficile poter puntare alle massime leghe. Diritti televisivi, sponsorizzazioni, trasferimenti milionari: da sport del popolo a industria globale da miliardi di euro, il Calcio giocato porta con sé tutta una serie di problemi di gestione finanziaria con tanto di club che hanno finito per spendere e spandere molto più di quanto potevano permettersi, generando dei debiti insostenibili! La UEFA, per cercare di ovviare a questo problema, ha scelto di rendere il calcio più regolato attraverso l’introduzione dell’FFP, ovvero il Fair Play Finanziario: un sistema di regole che mirano a garantire che i club non spendano più di quanto guadagnano. All’interno di questo articolo vedremo come questa scelta abbiamo modificato parzialmente il panorama delle quote calcio e in che maniera il calcio europeo si è modellato intorno a questa scelta!

Cos’è il Fair Play Finanziario di preciso?

Nel 2010, per evitare che alcuni club europei finissero in situazioni di bancarotta e migliorare la salute finanziaria generale, la UEFA ha introdotto il “fair play finanziario”: un complesso sistema di regole che cerca di instillare un concetto base nella cultura finanziaria di un club ovvero che non è possibile spendere più di quanto si guadagna. Questo perché, nei dieci anni precedenti, diverse erano le situazioni in cui i club accumulavano enormi debiti nel tentativo di competere ai massimi livelli generando delle situazioni di pericoloso squilibrio finanziario. Volendo possiamo riassumere le regole nella seguente maniera: i club devono equilibrare entrate e uscite nel corso di 3 anni in 3 anni; le spese per trasferimenti e stipendi devono essere proporzionati ai ricavi dei club (generati attraverso vendita dei diritti TV, sponsor, biglietti, merchandising, etc); se le regole vengono infrante si rischia di finire vittima di una sanzione (multe, limitazioni di mercato, esclusione da competizioni).

In che maniera ha funzionato il Fair Play Finanziario?

Con l’introduzione dell’FFP il calcio Europeo ha avuto bisogno di alcuni anni per assestarsi. Di fatto l’FFP ha introdotto una maggiore sostenibilità finanziaria all’interno dell’universo europeo, portando a un miglioramento della gestione finanziaria del club! I debiti complessivi dei club europei sono diminuiti e, anzi, i club stessi sono stati costretti a sviluppare dei modelli di business sostenibili unicamente con le loro forze, dovendo anche puntare su progetti a lungo termine che stanno ripagando proprio nel corso degli ultimi anni; un esempio che può venir compreso immediatamente, soprattutto da chi segue le quote champions su Betfair, è dato dall’Atalanta che è diventata una delle squadre di punta della serie A proprio per il suo progetto a lungo termine. Le regole del fair play hanno portato in parte a un calcio più equilibrato? In parte: se da un lato abbiamo visto l’FFP evitare il fallimento di club storici, dall’altro abbiamo visto le squadre più ricche diventarlo ancora di più, potendo generare enormi ricavi dalla forza del loro brand così da diventare ancora più imponenti. Di certo il calciomercato si è tranquillizzato: gli acquisti folli sono diminuiti, le strategie di mercato si sono fatte più creative, i vivai delle squadre giovanili sono diventati ancora più importanti! Purtroppo è inutile negarlo: fatta la regola, trovato il cavillo e per molte squadre questa è diventata la norma. Le sanzioni non si sono dimostrare sempre efficaci e alcuni club sono riusciti ad aggirare le regole senza subire troppe ritorsioni da parte della “legge”. Sarà il tempo a dimostrarci che il Fair Play sia in grado di superare anche queste limitazioni!