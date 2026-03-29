Quinta vittoria di fila della Flv Cerignola, 0-3 esterno sulla Fiamma Torrese

La Flv Cerignola passa anche sul campo dell’Academy Volley Fiamma Torrese, conquistando la quinta vittoria consecutiva: al pala “Pittoni” è finita 0-3 (21-25; 20-25; 19-25 i parziali). Coach Dilucia per l’occasione ha modificato il 6+1 di partenza, confermando Puro in regia e inserendo Rivarola in banda assieme a Martinelli, con Valecce libero. Fanelli opposto, Piarulli e Mansi come centrali hanno completato lo schieramento. Dall’altra parte, Salerno ha risposto inizialmente con: Langella al palleggio e Cirillo sulla diagonale; Prisco e Anna Ferrara laterali; Passante e Barbera sottorete, con Garavaglia in difesa. L’approccio migliore è stato delle padrone di casa (6-2), più efficienti in prima linea e incisive al servizio (8-3): la parallela di Martinelli serve ad accorciare (10-8), la toscana opera il sorpasso (11-12), ace di Puro per il +2, replicato poco dopo per l’11-14. La Flv sale di percentuali in battuta: ace Piarulli (13-18), allungo deciso delle ospiti ma Passante riporta in scia la Fiamma Torrese (20-23). Le ragazze di Dilucia non si scompongono, un servizio out delle avversarie manda al primo cambio di campo.

É 0-4 Cerignola in avvio di seconda frazione con Mansi bene dai nove metri: sul 2-6 di Fanelli timeout locale, Rivarola tiene ampie le distanze (3-9) e poi le aumenta ancora (4-12). Prisco con la battuta in salto spin riavvicina le oplontine (8-12), che si fanno minacciose con la subentrata Francesca Ferrara sempre con il fondamentale del servizio (13-15). Arriva però un altro break delle ofantine (13-18), con una Rivarola decisamente in palla: con quattro set point, l’ace di Mansi alla prima occasione attesta il doppio vantaggio. Il terzo periodo parte in maniera più equilibrata, 6-4 della Fiamma Torrese ma subito aggancio e rossogialloblù a passare avanti: Martinelli scardina il muro campano (7-9), poi piazza le mani a muro per il +4 (9-13). Le tenaci napoletane non intendono mollare (14-15), Mansi ristabilisce un po’ di margine (15-19) prima della progressione finale a firma Martinelli che porta a sei match point: è Rivarola a certificare un nuovo successo pieno.

La Flv arriva alla sosta pasquale del campionato mantenendo la sesta posizione con 39 punti ed accorciando di due lunghezze il distacco dalla quinta. Prestazione solida del sestetto di Dilucia, con ottime risposte da parte delle ragazze impiegate nell’incontro. Nel prossimo turno, sabato 11 aprile, al pala “Tatarella” arriverà l’Innova Arabona, terza forza del raggruppamento I.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 6, Fanelli 10, Martinelli 15, Rivarola 10, Piarulli 9, Mansi 6, Valecce (libero).