La cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola ha ricevuto l’autorizzazione a raccogliere le olive presenti sulle piante che circondano l’ospedale Tatarella di Cerignola. Si tratta di un terreno di circa 10 ettari che si estende nell’area esterna, recintata, del nosocomio. Qual è l’obiettivo? Al netto delle spese minime, non è generare economia: l’olio che verrà prodotto dalla molitura sarà donato alla Caritas di Cerignola che utilizzerà l’alimento per la preparazione dei cibi della mensa per i più bisognosi. La finalità sociale dell’iniziativa non si esaurisce qui: la raccolta delle olive è stata eseguita da persone in esecuzione penale esterna e dai ragazzi con spettro autistico che collaborano con la cooperativa Pietra di Scarto. Inoltre, le attività di molitura delle olive non avranno nessun costo aggiuntivo perché l’oleificio Angarano di Cerignola ha deciso di operare gratuitamente. La consegna dell’olio alla mensa della Caritas di Cerignola avverrà nel modo più trasparente possibile e anche il momento della donazione sarà reso pubblico.
Raccolta olive all’ospedale “Tatarella” di Cerignola, l’olio sarà donato alla Caritas
Attività svolta in collaborazione con la cooperativa Pietra di Scarto
