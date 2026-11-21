C’è un filo invisibile che lega il profumo della tradizione, le note di uno strumento musicale e il sorriso di un bambino che scopre la storia della propria città. È il filo dell’alleanza educativa che l’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” tesse ogni giorno insieme alle famiglie, trasformando la scuola in un laboratorio vivo di memoria, valori e comunità. In occasione della “Festa della Bambinella: tradizione di Cerignola”, l’istituto guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Teresa Lapiccirella, apre ancora una volta le porte a un’esperienza didattica che va ben oltre le pagine dei libri di testo. L’idea alla base dell’iniziativa è chiara: costruire un continuum valoriale ed educativo in cui ciò che si impara tra i banchi, dialoghi costantemente con i gesti tramandati tra le mura domestiche e respirati nelle strade di Cerignola. Genitori, nonni, docenti e alunni diventano così co-protagonisti di un unico cammino che abbraccia tutti gli ordini di scuola: dai più piccoli dell’Infanzia, passando per la Primaria, fino ai ragazzi della Secondaria di Primo Grado.

A rendere ancora più frizzante e coinvolgente questo viaggio nella memoria locale è la vocazione artistica dell’istituto. Grazie al prestigioso indirizzo musicale della scuola, la festa si accende di armonie, canti e melodie che accompagnano i laboratori e trasformano il percorso formativo in un’avventura gioiosa, stimolante e multisensoriale. Perché quando la cultura si intreccia con la musica e con la partecipazione attiva delle famiglie, l’apprendimento smette di essere un semplice dovere e diventa pura meraviglia. All’I.C. “Don Bosco-Battisti” l’educazione passa anche da qui: dalla gioia della Festa della Bambinella che nutre le radici dei più giovani, rendendoli protagonisti consapevoli e orgogliosi di appartenere alla Cerignola dei valori.