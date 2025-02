Ramadan Kareem: la bellezza della spiritualità condivisa a Cerignola

In un momento storico così delicato e profondo, il rispetto della diversità e della singola spiritualità è un valore aggiunto per sensibilizzare la gente ad una spiritualità condivisa nel rispetto delle reciproche differenze. Per la comunità musulmana sta per iniziare il mese del 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧, un periodo sacro di preghiera e meditazione in cui si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Cibo e bevande sono servite giornalmente prima dell’alba e dopo il tramonto in pasti chiamati rispettivamente suḥūr e ifṭār. Anche a Cerignola sarà possibile vivere e condividere la spiritualità dei nostri fratelli musulmani: in particolare il 27 Febbraio 2025 alle ore 18:00 presso il “𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚” (via Gran Sasso snc), ci sarà un momento di condivisione, in cui potersi fermare per vivere la spiritualità e la vicinanza alla propria religione. Tante storie, tante religioni la cui “diversità” rappresenta la bellezza dell’incontro con l’altro. Un augurio a tutti i fedeli musulmani per il mese del Ramadan.

Il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐦𝐚𝐫𝐠𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 è gestito dalle cooperative sociali 𝐔𝐧 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢, 𝐌𝐞𝐝𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞, 𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞 ed 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐞𝐜𝐨 e l’evento sarà in collaborazione con la 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐈𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 e il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚. Di seguito il programma:

Ore 18:00 – Saluto e momento di riflessione per celebrare l’arrivo del Ramadan

Ore 18:30 – Attività laboratoriale: preparazione del Tè e momento di convivialità

Ore 19:00 – Momento di condivisione e conclusione.