Rapina ad un negozio di ottica a Cerignola questa mattina

Questa mattina, intorno alle 9, è stata compiuta una rapina in un negozio di ottica sita nel centro di Cerignola. Due persone, giunte a bordo di uno scooter con targhe coperte e con indosso dei caschi integrali, sono entrate nell’attività e hanno portato via quanto contenuto nella cassa, facendo poi perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, reperendo i filmati di videosorveglianza interna all’esercizio e anche degli impianti esterni, in una zona in cui è alta la densità di operatori commerciali. L’assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha espresso tutta la sua indignazione in una nota apparsa sui propri profili social.

«Le telecamere riprendono, ma non fermano. Perché la sicurezza non può essere solo tecnologia. Servono donne e uomini in divisa, presenti, visibili, operativi. Il problema è anche una giustizia che fa acqua da tutte le parti. Chi delinque lo fa senza paura, con arroganza, sapendo di non rischiare nulla, nemmeno in pieno giorno e sotto gli occhi dei concittadini. Questa è la vera emergenza. Chi ha il coraggio e la forza di mandare avanti un’attività commerciale oggi, lo fa già tra mille difficoltà: una concorrenza online spietata, tasse, burocrazia. E poi ci si mettono anche questi personaggi, che non hanno voglia di alzarsi alle 5 per andare a raccogliere pesche, ma preferiscono rubare il lavoro degli altri. Massima solidarietà al commerciante vittima di questo vile atto. A lui va l’abbraccio e il sostegno di tutta la comunità perbene, che chiede solo di poter lavorare, vivere e crescere in sicurezza. Governo, altro che riarmo o miliardi per il ponte sullo stretto, qui servono più risorse per la sicurezza urbana, presidi costanti, forze dell’ordine nelle strade! Cerignola è stanca, è arrabbiata, ma non si arrende. E voi, balordi, ricordate: non siete furbi. Siete solo vigliacchi».