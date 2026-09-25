Rapina nel punto vendita Action a Cerignola

Rapina nella serata di oggi, 25 settembre, nel punto vendita Action, di recente apertura, nel rione Torricelli, a Cerignola. Secondo le prime ricostruzioni almeno due persone avrebbero preso parte al colpo.

I malviventi sarebbero arrivati in via Candela a bordo di una moto; uno di loro, con il volto coperto, sarebbe entrato nel negozio e avrebbe prelevato la cassa, prima di allontanarsi insieme al complice.

All’interno del punto vendita c’erano clienti al momento della rapina. Al momento non si conosce l’entità del bottino.