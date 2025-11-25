Contattaci al 3286684015
    Regionali, Cerignola non elegge nessuno. A sfiorare il successo Sgarro

    Politica

    Redazione
    Screenshot

    Cerignola per i prossimi 5 anni non sarà rappresentata in consiglio regionale a Bari da un cerignolano: infatti, gli otto candidati (Cicolella, Curiello, Dercole, Gentile, Giannatempo, Palieri, Sgarro e Valentino) non hanno guadagnato posizioni tali da poter risultare eletti. Il nemico principale di tutti e per tutti è stato l’astensionismo, con un dato cittadino di affluenza fermo al 32,83% (14.976), su oltre 45mila aventi diritto. A vincere Antonio Decaro sull’avversario Lobuono.

    Gli eletti in Capitanata Raffaele Piemontese, Rosa Barone, Antonio Tutolo, Rossella Falcone, Graziamaria Starace e Giulio Scapato sono i candidati eletti nella coalizione del centrosinistra. All’opposizione ci sono Nicola Gatta, Giannicola De Leonardis, Paolo Dell’Erba e Napoleone Cera.

    Exploit di Sgarro, ma non basta A raccogliere più di tutti a Cerignola è Tommaso Sgarro (Decaro Presidente), con 2718 preferenze (3626 in totale sulla provincia) che non bastano all’elezione. Sono infatti 300 i voti che separano il professore dalla posizione eleggibile. Sul fronte opposto a fare un buon risultato, alla sua prima candidatura, è Carlo Dercole (Forza Italia), 1465 preferenze a Cerignola, in tutto 1549 in Capitanata. Su base provinciale a raccogliere più voti è Teresa Cicolella (Pd), con 6644 preferenze, dato questo che cozza con le sole 1988 di Cerignola, dove è assessore di punta dell’amministrazione Bonito. Poca roba anche per l’ex-assessore regionale Elena Gentile (AVS), 661 a Cerignola, 1517 in tutto nel foggiano, e per Laura Valentino (M5S) 188 a Cerignola, sull’intera provincia 271. L’ex-Sindaco Antonio Giannatempo (Fratelli D’Italia) si ferma a 1310 voti nella sua città (2132 in tutto), mentre Michela Curiello (Lega) colleziona 770 preferenze a Cerignola, 1646 in tutto. Solo 11 voti per Palieri.

    La fine dei partiti I partiti, quelli consolidati, dotati di reti di relazioni vanno sotto. Se a Cerignola Fratelli d’Italia tiene al 22,35%, il PD – forza di governo cittadino – crolla al 19,05% (poco più di 2600 voti) come anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. La lista Decaro Presidente, trainata da Tommaso Sgarro, raccoglie 3287 voti di lista, ossia il 23,54% dei votanti ofantini. Piaccia o no (e lo dimostra anche il consenso intorno ad alcune civiche in varie elezioni) sono le persone a muovere il popolo elettorale, più che le sigle.

