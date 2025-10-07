Registro imprese storiche a Cerignola, iscrizione entro il 15 novembre

Per continuare a incoraggiare e premiare tutte le imprese locali di prolungata, continuativa e ininterrotta tradizione che costituiscono una risorsa preziosa per la città anche sotto il profilo dell’attrattiva turistica, a testimonianza della identità storica, artistica e culturale del territorio il Comune di Cerignola ha istituto l’Albo comunale delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici e delle botteghe artigiane. È possibile richiedere l’iscrizione entro il 15 novembre 2025. Possono registrarsi le imprese attive da almeno 50 anni di particolare interesse merceologico, culturale, storico, turistico, artistico o legate alle tradizioni locali e che rientrino nelle seguenti categorie: attività commerciale storica, riguarda la vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato; bottega artigiana: l’attività gestita dall’imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni; esercizio pubblico storico: l’attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le domande di partecipazione all’avviso da parte delle imprese in possesso dei requisiti devono essere trasmesse unicamente all’indirizzo Pec del Comune (protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it) entro il 15 novembre 2025. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all’avviso (consultabile sul sito https://comune.cerignola.fg.it/novita/avviso-di-manifestazione-di-interesse-2/). L’iscrizione nel registro, in futuro, potrà garantire il diritto di usufruire di agevolazioni eventualmente definite dall’amministrazione comunale. Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Servizio attività produttive-Sviluppo economico del Comune di Cerignola (tel. 0885410273-0885410209).

La presentazione della domanda e l’eventuale accoglimento, dopo aver valutato positivamente tutti i dettagli, sarà il presupposto indispensabile per poter partecipare alla prossima cerimonia di premiazione per le imprese storiche che verrà organizzata dall’amministrazione comunale. “Le imprese storiche custodiscono la memoria di come la città è cambiata nel tempo riflettendo l’evoluzione del commercio, dei mestieri e delle tradizioni locali. Spesso legate a particolari prodotti o servizi, le imprese storiche contribuiscono a mantenere vive tradizioni artigianali e culturali offrendo unicità e valore aggiunto alla comunità”, le parole dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.