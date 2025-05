“Renata Fonte: il coraggio di scegliere”, l’evento domani a Cerignola

Venerdì 9 maggio, alle ore 11:00, nella Sala Consiliare del Comune di Cerignola si terrà l’evento intitolato “Renata Fonte: il coraggio di scegliere”: l’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche migratorie, Legalità e antimafia sociale della Regione Puglia e dal Comune di Cerignola. All’evento, promosso e organizzato dal prof. avv. Francesco Francioso, che introduce e modera, interverranno il Sindaco di Cerignola dott. Francesco Bonito, la Vicesindaca di Cerignola e assessora alle Politiche sociali, alla Cultura, al Welfare avv. Maria Dibisceglia, l’assessora alla Legalità, Lotta alle mafie e al Caporalato dott. Teresa Cicolella. Saranno inoltre presenti i vertici locali delle autorità civili e militari.

In particolare, poi, vi saranno le testimonianze dell’arch. Viviana Matrangola, assessora alla Cultura, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia, e della prof.ssa Sabrina Matrangola, figlie di Renata Fonte. Infine, seguirà la lettura di alcuni scritti inediti di Renata Fonte da parte di Angela De Gaetano, attrice e drammaturga. L’evento vuol essere una valida opportunità, in particolare per gli studenti delle classi quinte degli Istituti di scuola superiore del territorio, di conoscere e comprendere le modalità e le cause di uno dei primi delitti di mafia in Puglia: la vittima è una donna, Renata Fonte, all’epoca dei fatti assessora alla Cultura del Comune di Nardò, assassinata il 31 marzo 1984 per aver impedito la lottizzazione di Porto Selvaggio.