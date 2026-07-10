Antonio Bonavita nominato segretario cittadino della Lega a Cerignola
Report “WorkUP”: il commercio guida la richiesta di personale nelle province di Bari, Foggia e BAT
Assalti paramilitari a furgoni portavalori, i dettagli dell’operazione odierna e i nomi dei coinvolti
Femminicidio, la vittima è una donna originaria di Cerignola uccisa a coltellate dal marito
Il GAL Tavoliere ha presentato ai Comuni i primi bandi della nuova programmazione
Ospedale “Tatarella” di Cerignola, eseguito intervento innovativo su paziente immunodepresso
Torna la tradizionale festa della Madonna del Carmine a Cerignola
Le neuroscienze svelano come immaginano gli artisti: ricerca condotta dallo psicologo cerignolano Renè Angeramo
Cerignola, nominato il nuovo dirigente del Commissariato di P. S.: è il dott. Michele Irmici
Alla scoperta di sé con “Il ragazzo caduto dal cielo”, scritto dal cerignolano Silvio Carpinelli
Un’opera di Giuseppe Amorese come scenografia per il Premio Margutta di Roma
Torre Alemanna, torna la “Rievocazione storica”: viaggio nel tempo per rivivere il Medioevo
Giovedì 28 maggio a Cerignola presentazione del libro sulla d.ssa Danile
Cerignola, Dijana Pavlovic ha presentato il suo libro “Irriducibili”
Scommesse senza rischi: esistono davvero?
Lo Stato perdente: l’Italia è il casinò d’Europa, ma i conti non tornano
Fototerapia: perché sfogliare i vecchi ricordi fa bene all’umore e riduce l’ansia
Le micro-scommesse nelle dirette streaming: l’esempio dei servizi simili a Casea Casino
La qualità delle console in tasca: la nuova era del gaming mobile
Nessun candidato alle comunali… finché lo Stato non si accorge di Cerignola
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Sicurezza in Capitanata, il sistema produttivo fa fronte comune: «Ora serve una risposta condivisa»
Asl Fg, emergenza calore 2026: terapie a domicilio e supporto infermieristico per anziani e pazienti fragili
Criminalità in Capitanata, Confcommercio invita le associazioni di categoria a un tavolo di confronto
Report “WorkUP”: oltre 800 posizioni aperte tra Bari, Bat e Foggia
“Dalla cura al prendersi cura”, convegno a San Ferdinando di Puglia lunedì 29 giugno
Tutta l’Italia del grano a Bari in difesa della cerealicoltura
Il pugliese Sicolo confermato vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani
Grano duro, CIA Puglia: “Ok l’incremento di produzione, ma la vera questione è il prezzo”
Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Cerignola, convocato domattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Il gruppo consiliare del Pd: «Chiedere le dimissioni di Cicolella non risolve nulla»
Rottamazione, i cittadini di Cerignola potranno pagare tasse dovute al Comune senza sanzioni e interessi
Dercole: «Commercianti mortificati, Cicolella in festa per l’arrivo delle tv: si dimetta»
Assalto a portavalori nel Barese, blitz effettuato a Cerignola dai Carabinieri
Cerignola, assalto a un portavalori sulla Sp 231: due mezzi in fiamme sulla carreggiata
Spacciava droga dalla finestra di casa in modalità ‘pit stop’: arrestato 68enne di Cerignola
Il giovane Alessandro De Troia sarà il secondo libero dell’Udas Cerignola
L’opposto Filippo Franza terza nuova pedina nella rosa dell’Udas Pallavolo Cerignola
Catalano si presenta a Cerignola: «Essere qui un orgoglio, la mia squadra non mollerà mai»
Raimondo Catalano è il nuovo allenatore dell’Audace Cerignola
Capitan Michele Mancini la seconda conferma nell’organico dell’Udas Pallavolo Cerignola
Audace Cerignola, ufficiale la risoluzione anticipata con il tecnico Vincenzo Maiuri
Serie C Sky Wifi 2026/2027: il campionato partirà domenica 23 agosto
Si è presentata la nuova compagine societaria dell’Audace Cerignola
Prima conferma per l’Udas Pallavolo Cerignola: è il centrale Gianluca Porro
Udas Pallavolo Cerignola, in regia arriva Alessandro Cipolloni Save
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Carlotta Filannino, coraggio oltre l’infortunio: a Piazza di Siena conquista secondo e quinto posto
Cerignola nel grande tennis: Pasquale Pannoli scelto come incordatore ufficiale al WTA 125 di Foggia
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»