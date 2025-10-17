Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvinciaReport "Workup": oltre 1000 posti di lavoro nelle province di Bari, Bat...

    Report “Workup”: oltre 1000 posti di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Nella sezione “Concorsi e Selezioni” sono presenti numerose opportunità sul territorio e in Italia

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sono 1086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, tra cui spicca il settore “Costruzioni, impianti ed immobiliare”. È quanto emerge da WORKUP, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 17 ottobre, si evidenziano i seguenti dati occupazionali:
    ● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.
    ● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.
    ● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.
    ● Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.
    ● Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.
    ● Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.
    ● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.
    ● Logistica, Trasporti, Magazzini: 66.
    ● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.
    ● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.
    ● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.
    ● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.
    ● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.

    Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative. Nella sezione Concorsi e Selezioni, sono invece presenti numerose opportunità sul territorio e in Italia:
    ● il bando del Dipartimento della Funzione Pubblica per la selezione di 101 assistenti per l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e il TAR;
    ● il concorso del Comune di Foggia, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 26 tra operatori e funzionari;
    ● il bando “Giovani imprese Donato Monopoli” del Comune di Cerignola per la concessione di contributi a fondo perduto alle giovani imprese.

    Tra gli eventi prosegue l’animazione, svolta sui territori della Daunia e del Gargano, con il Camper per il Lavoro che, nelle prossime due settimane, farà tappa in alcuni comuni foggiani privi di servizi per l’impiego. WORKUP presenta anche una sezione dedicata alle domande degli utenti con “Chiedilo al CPI”, rubrica di approfondimenti sul mondo dei Centri per l’impiego. Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES sono presenti sul portale dedicato. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione per fornire consulenza all’utenza e alle aziende che cercano personale con servizi dedicati.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Domani apre il comitato a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella alle regionali

    Nasce un nuovo spazio di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni regionali...
    Sport

    Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per...
    Cultura

    Dal monologo alla grande prosa: la nuova stagione del Roma Teatro a Cerignola

    Il sipario del Roma Teatro di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e...
    Politica

    Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

    Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a...
    Regione

    Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete

    La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...
    Politica

    Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città

    Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Domani apre il comitato a sostegno della candidatura di Teresa Cicolella alle regionali

    Nasce un nuovo spazio di incontro, confronto e partecipazione in vista delle elezioni regionali...
    Sport

    Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per...
    Cultura

    Dal monologo alla grande prosa: la nuova stagione del Roma Teatro a Cerignola

    Il sipario del Roma Teatro di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)