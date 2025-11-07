Report “Workup”: più di 1600 persone da assumere nelle province di Bari, Bat e Foggia

Prosegue lo scouting di opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, realizzato dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia e promosso con il report bisettimanale WORKUP. Nella nuova edizione di WORKUP, aggiornata al 7 novembre, si evidenziano dati occupazionali significativi. Sono infatti 1612 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, con una netta affermazione del settore “Servizi turistici, culturali e ristorazione”. Di particolare interesse, rispetto ai precedenti monitoraggi, risulta la crescita di “ICT, Servizi digitali, Comunicazione”, evidente segnale di un maggiore avvicinamento dei servizi per l’impiego alle aziende del terziario avanzato e a fasce di utenza come neolaureati o professionisti con vasta esperienza. Proprio a questi ultimi è dedicata #mareasinistra, la strategia di Regione Puglia dedicata all’attrazione, alla valorizzazione e al ritorno dei talenti sul territorio. #mareasinistra è presente su WORKUP con un’etichetta specifica tesa a promuovere le offerte che maggiormente sono in linea con i target previsti dal progetto. Di seguito i dati occupazionali della nuova edizione di WORKUP:

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 706.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 264.

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 191.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare:171.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 64.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 62.

● Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 36.

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 32.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 27.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 23.

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 16.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 11.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 9.

Tra le opportunità in Europa, la rete EURES Puglia promuove EURES Italy for Employers’ Day “Talents at Work”, evento di reclutamento online, organizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Ufficio di Coordinamento nazionale EURES Italia, per favorire l’incontro tra imprese e candidati in alcuni dei settori strategici per la crescita del Paese, quali ICT, transizione verde e digitale, assistenza sanitaria e sociale, costruzioni, logistica, turismo e meccatronica. Nella sezione eventi si segnala la continuazione del progetto Camper per il Lavoro che, nelle prossime due settimane, farà tappa in alcuni comuni foggiani privi di servizi per l’impiego nei territori della Daunia e del Gargano. Tra le iniziative presenti su WORKUP ci sono anche 3 recruiting day, 2 dedicati a figure professionali nell’area dell’animazione e uno dedicato alla ricerca di operatori per call center.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES sono presenti sul portale dedicato. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con consulenze personalizzate dedicate all’utenza e alle aziende che cercano personale con servizi dedicati.