Report “Workup”: più di 2400 posti disponibili nelle province di Bari, Bat e Foggia

Continua l’analisi dei dati occupazionali, svolta sulle pagine di WORKUP, il report bisettimanale redatto dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni. In particolare, nell’ultimo monitoraggio, aggiornato al 19 novembre, si evidenzia la richiesta di 2489 risorse da parte delle imprese del territorio. Dall’analisi dei flussi, emergono i settori “Servizi ludico-ricreativi, intrattenimento, arte, sport” e “Servizi turistici, culturali e ristorazione” che, da soli, coprono la metà delle posizioni ricercate. Degni di nota sono i numeri in crescita, rispetto alle precedenti rilevazioni di WORKUP, sul terziario avanzato, specificatamente nell’ambito “ICT, servizi digitali e comunicazione”, un segnale dell’efficacia dello scouting svolto dal servizio IDO (incontro domanda e offerta di lavoro) per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle aziende.

Di seguito i dati occupazionali della nuova edizione di WORKUP:

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 629.

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 566.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 331.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare 291:

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 193.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 145.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico:114.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 74.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 52.

● Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 41.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 34.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 2.

Su WORKUP sono presenti anche le proposte #mareasinistra, dedicate alla strategia della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il ritorno dei talenti sul territorio. Nella sezione eventi di WORKUP, si segnala il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra, progettato per l’evento UNIBA Job Day Ateneo + inclusion previsto martedì 2 dicembre, dalle 8:30 alle 16:00, nella sede dell’Ateneo barese (Palazzo Del Prete, Piazza Cesare Battisti). Nell’ambito del Corner lavoro e inclusione, dedicato alle professioni umanistiche e giuridiche, gli operatori di ARPAL Puglia promuoveranno:

● il JOB Box #mareAsinistra, short-list dedicate alla raccolta delle storie lavorative di talenti che vogliono lavorare in Puglia;

● Recruiting JOB Ability, rivolto alle persone con disabilità e alle altre categorie protette iscritte al Collocamento mirato o con i requisiti per l’iscrizione.

Tra le iniziative presenti su WORKUP ci sono anche le nuove tappe del Camper per il Lavoro nei territori della Daunia e del Gargano.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES, pubblicati sul report, sono presenti sul portale dedicato. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171

I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.