Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvinciaReport "Workup": più di 2400 posti disponibili nelle province di Bari, Bat...

    Report “Workup”: più di 2400 posti disponibili nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Tra gli eventi il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra nell’ambito del Job Day Ateneo+inclusion di UNIBA in programma martedì 2 dicembre

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Continua l’analisi dei dati occupazionali, svolta sulle pagine di WORKUP, il report bisettimanale redatto dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni. In particolare, nell’ultimo monitoraggio, aggiornato al 19 novembre, si evidenzia la richiesta di 2489 risorse da parte delle imprese del territorio. Dall’analisi dei flussi, emergono i settori “Servizi ludico-ricreativi, intrattenimento, arte, sport” e “Servizi turistici, culturali e ristorazione” che, da soli, coprono la metà delle posizioni ricercate. Degni di nota sono i numeri in crescita, rispetto alle precedenti rilevazioni di WORKUP, sul terziario avanzato, specificatamente nell’ambito “ICT, servizi digitali e comunicazione”, un segnale dell’efficacia dello scouting svolto dal servizio IDO (incontro domanda e offerta di lavoro) per rispondere ai fabbisogni occupazionali delle aziende.

    Di seguito i dati occupazionali della nuova edizione di WORKUP:
    ● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 629.
    ● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 566.
    ● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 331.
    ● Costruzioni, Impianti, Immobiliare 291:
    ● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 193.
    ● Servizi socio-sanitari ed educativi: 145.
    ● Industria, Produzione, Metalmeccanico:114.
    ● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 74.
    ● Logistica, Trasporti, Magazzini: 52.
    ● Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 41.
    ● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 34.
    ● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
    ● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 2.

    Su WORKUP sono presenti anche le proposte #mareasinistra, dedicate alla strategia della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il ritorno dei talenti sul territorio. Nella sezione eventi di WORKUP, si segnala il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra, progettato per l’evento UNIBA Job Day Ateneo + inclusion previsto martedì 2 dicembre, dalle 8:30 alle 16:00, nella sede dell’Ateneo barese (Palazzo Del Prete, Piazza Cesare Battisti). Nell’ambito del Corner lavoro e inclusione, dedicato alle professioni umanistiche e giuridiche, gli operatori di ARPAL Puglia promuoveranno:
    ● il JOB Box #mareAsinistra, short-list dedicate alla raccolta delle storie lavorative di talenti che vogliono lavorare in Puglia;
    ● Recruiting JOB Ability, rivolto alle persone con disabilità e alle altre categorie protette iscritte al Collocamento mirato o con i requisiti per l’iscrizione.
    Tra le iniziative presenti su WORKUP ci sono anche le nuove tappe del Camper per il Lavoro nei territori della Daunia e del Gargano.
    Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES, pubblicati sul report, sono presenti sul portale dedicato. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171
    I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Sport

    Pallavolo Cerignola sfida la corazzata Vibo Valentia, Flv in trasferta contro Pescara

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Calcio

    Il Cerignola per tornare a sorridere anche al “Monterisi”, c’è il Crotone da superare

    Torna al "Monterisi" l'Audace Cerignola, che domani sera nella quindicesima giornata del girone C...
    Attualità

    Il Cav “Titina Cioffi” e il Cnos-Fap di Cerignola insieme per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

    Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, un giorno...
    Italia

    La scienza delle piante per la salute e la forza dei capelli

    In Italia, la cura della persona e l'attenzione all'estetica hanno radici profonde, quasi culturali....
    Cronaca

    Furti d’auto, indagine “Car Jackals”: quattro arresti dei carabinieri della Bat

    Il Tribunale di Trani ha adottato una ordinanza applicativa di misure cautelari, accogliendo la...
    Italia

    Impatto delle normative sui casinò online sulla attualità e politica

    Negli ultimi tempi, parlare di regolamentazione dei casinò online in Italia è diventato quasi...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Sport

    Pallavolo Cerignola sfida la corazzata Vibo Valentia, Flv in trasferta contro Pescara

    Ancora un sabato in campo per entrambe le nostre formazioni di volley femminile, impegnate...
    Calcio

    Il Cerignola per tornare a sorridere anche al “Monterisi”, c’è il Crotone da superare

    Torna al "Monterisi" l'Audace Cerignola, che domani sera nella quindicesima giornata del girone C...
    Attualità

    Il Cav “Titina Cioffi” e il Cnos-Fap di Cerignola insieme per sensibilizzare sulla violenza contro le donne

    Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale sulla violenza contro le donne, un giorno...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)