Resto al Sud 2.0, incentivi per il futuro imprenditoriale dei giovani under 35

Il bando Resto al Sud si è rinnovato con il Decreto Legge Coesione, che ha lanciato il bando Resto al Sud 2.0 con qualche piccola variazione rispetto alla misura precedente. La nuova misura è un incentivo per tutti i giovani imprenditori under 35 che decidono di fare impresa nel Mezzogiorno, con l’obiettivo di farli restare al Sud e di far tornare in Italia i cervelli in fuga. Questa iniziativa, nota anche come Investire al Sud, prevede una serie di voucher e contributi a fondo perduto per aiutare i giovani imprenditori a creare nuove attività di lavoro autonomo, libero professionale e imprenditoriale che possono essere svolte individualmente o collettivamente. Durante la fase iniziale i contributi possono essere richiesti per attività avviate tramite l’apertura di una partita IVA, utile per creare un’impresa individuale o esercitare come libero professionista. Inoltre le iniziative possono essere realizzate costituendo società di vario tipo, come società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, cooperative o società tra professionisti.

Come anticipato il bando è riservato agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni del Mezzogiorno, o quelle centrali colpite dai terremoti nel 2009 e nel 2016, ma bisogna rispettare determinati requisiti. Possono fare richiesta i giovani che si trovano in una condizione di vulnerabilità sociale, discriminazione o marginalità, oppure i disoccupati, gli inattivi e gli inoccupati. Infine rientrano tra i beneficiari anche i disoccupati che usufruiscono delle misure del programma di politica attiva Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Un discorso a parte merita la domanda di accesso al bando, che risulta piuttosto complessa per chi non ha grande dimestichezza con la materia. Anziché fare lo slalom tra i paletti burocratici è consigliabile rivolgersi a professionisti e portali specializzati, come Restoalsudcontributi.it, dove potersi affidare ad un team esperto di consulenza capeggiato da Gaetano Longobardi, che fornisce tutto il supporto necessario per il disbrigo della pratica.

Se la domanda viene accettata, i richiedenti possono usufruire dei voucher di avvio in regime de minimis, utilizzabili per l’acquisto di beni, strumenti e servizi necessari per avviare l’attività. Tale voucher può arrivare a 40.000 euro per le attività che hanno sede legale nel Mezzogiorno e nelle regioni centrali colpite dal terremoto nel 2009 e nel 2016. L’importo massimo può salire fino a 50.000 euro se i beni e i servizi acquistati sono innovativi, tecnologici, digitali o puntano a promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Per i programmi di spesa fino a 120.000 è previsto un contributo a fondo perduto fino al 75% per l’avvio delle attività, sempre rivolto alle zone territoriali precedentemente citate. Per programmi di spesa superiori a 120.000 euro e fino a 200.000 euro il contributo a fondo perduto scende al 70%, mantenendo la stessa destinazione geografica. La misura prevede uno stanziamento di 445,5 milioni di euro per il 2025.