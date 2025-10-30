Riaperta nella serata di ieri la mensa cittadina ad Orta Nova

Ieri sera 29 ottobre alle ore 19,30, alla presenza del Vescovo Mons. Fabio Ciollaro, del Sindaco della città di Orta Nova, dott. Domenico Di Vito, del direttore della Caritas diocesana Paolo Rubbio e delle comunità parrocchiali di Orta Nova, sono state riaperte le porte della nuova mensa cittadina della Caritas cittadina, in via Mascagni, fino ad oggi gestita dalla parrocchia B.V.M. Addolorata della stessa città di Orta Nova. In questi mesi sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle normative vigenti in materia di preparazione e somministrazione di alimenti dei locali preposti non solo alla cucina ma anche ad una sala-mensa e al centro di ascolto, sotto la direzione dell’ing. Francesco Morra.

La nuova mensa non vuole essere solo un punto di distribuzione dove ritirare il pranzo o la cena, ma un luogo accogliente dove poter condividere il pranzo in presenza per chi lo desidera e un punto di ascolto dove raccogliere i bisogni delle persone che vi si rivolgono per accompagnarli in percorsi di inclusione e di uscita da uno stato di fragilità. Per questo è presente, oltre alla piccola sala-mensa, anche una stanza per il centro di ascolto e un cortile di accesso che ne favorisce l’accoglienza. Tale intervento rientra nel progetto della Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano “Direzioni diverse”, finanziato dai fondi 8xmille della Chiesa Cattolica di Caritas Italiana. Il progetto è finalizzato a coordinare gli interventi caritativi delle quattro comunità parrocchiali della città di Orta Nova, potenziando i servizi offerti dalle singole Caritas parrocchiali. Inoltre saranno promosse iniziative finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere tutta la comunità ecclesiale e territoriale, in linea con l’impegno statutario di Caritas Italiana, “promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”.

I fondi 8xmille hanno coperto in parte i lavori realizzati. C’è stato bisogno di una cospicua integrazione della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano per completare le opere progettate, segno di particolare attenzione della Curia alle azioni caritative a favore delle persone più vulnerabili. Dopo l’ampliamento della mensa cittadina di Cerignola, inaugurata il 29 giugno scorso, il Vescovo Fabio ha voluto fortemente anche l’apertura della nuova mensa di Orta Nova, quale opera-segno del Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza” perché tutti i fedeli possano vivere pienamente l’amore di Cristo nella carità, mettendosi a servizio delle persone più deboli, per camminare insieme verso la Porta Santa che è Cristo stesso. La mensa cittadina sarà aperta da lunedì al sabato e vedrà il coinvolgimento di tutte e quattro le comunità parrocchiali di Orta Nova, che turneranno periodicamente con i propri volontari, sotto la regia della parrocchia B.V.M. dell’Addolorata che la gestisce da sempre.