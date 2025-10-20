Riapre il Teatro Mercadante di Cerignola e parte la nuova stagione di spettacoli

Sabato 25 ottobre alle 11 sul palcoscenico del teatro Mercadante a Cerignola si terrà la conferenza stampa, aperta alla città, per presentare la stagione teatrale 2025/2026. L’incontro segna la riapertura con la consegna alla cittadinanza dello storico Teatro dopo i lavori di restauro. “È un ritorno atteso non solo dai tanti appassionati di teatro di Cerignola e dei comuni limitrofi, ma da tutti i cerignolani che considerano il Mercadante il simbolo principale del salotto della città”, annota il direttore artistico della struttura Savino Zaba. “È un momento di fondamentale importanza per tutto il movimento culturale del territorio perché il nostro Teatro è la casa di tutte e tutti: degli abbonati alle stagioni di spettacoli, dei giovani talenti, degli studenti e di chiunque entra a Teatro per diventare protagonista della cultura e della crescita della città”, sottolinea ancora Zaba.

Lo stesso direttore artistico annuncia che “questa stagione rappresenta quel salto di qualità a cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. Ci saranno 16 spettacoli nel cartellone principale che sarà sempre quel Teatro per tutti con prosa, musica, danza, con classici e spettacoli innovativi. Apriamo – svela in anteprima il direttore artistico – con la straordinaria Malika Ayane che rappresenta una prima assoluta nel nostro territorio”. Resta il teatro accessibile destinato ai diversamente abili guidato come sempre da Giulia Traversi. Così come ampio spazio è dedicato al teatro ragazzi.

“Quella 2025-2026 può essere definita la stagione della rinascita”, afferma il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che aggiunge: “I nostri concittadini potranno (ri)tornare ad ammirare artisti e performance nella casa della cultura per eccellenza. È il segno di una vivacità e di un fermento culturale che cresce di anno in anno e che premia gli sforzi di tutti, dall’amministrazione comunale al team della direzione artistica, per l’allestimento di un cartellone di alto spessore”. “Abbiamo di nuovo il Mercadante – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Maria Dibisceglia – quest’anno possiamo tornare nel nostro tempio della cultura e proprio per questo non abbiamo lesinato risorse e impegno. Sono certa che tutti gli appassionati avranno modo di ritrovare quel luogo tanto carico di storia e di storie che rappresenta uno dei simboli della nostra città, ma soprattutto del nostro essere comunità”.