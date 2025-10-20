Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaRiapre il Teatro Mercadante di Cerignola e parte la nuova stagione di...

    Riapre il Teatro Mercadante di Cerignola e parte la nuova stagione di spettacoli

    Sabato 25 ottobre la conferenza stampa con la presentazione del cartellone, che sarà aperto dalla cantante Malika Ayane

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sabato 25 ottobre alle 11 sul palcoscenico del teatro Mercadante a Cerignola si terrà la conferenza stampa, aperta alla città, per presentare la stagione teatrale 2025/2026. L’incontro segna la riapertura con la consegna alla cittadinanza dello storico Teatro dopo i lavori di restauro. “È un ritorno atteso non solo dai tanti appassionati di teatro di Cerignola e dei comuni limitrofi, ma da tutti i cerignolani che considerano il Mercadante il simbolo principale del salotto della città”, annota il direttore artistico della struttura Savino Zaba. “È un momento di fondamentale importanza per tutto il movimento culturale del territorio perché il nostro Teatro è la casa di tutte e tutti: degli abbonati alle stagioni di spettacoli, dei giovani talenti, degli studenti e di chiunque entra a Teatro per diventare protagonista della cultura e della crescita della città”, sottolinea ancora Zaba.

    Lo stesso direttore artistico annuncia che “questa stagione rappresenta quel salto di qualità a cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. Ci saranno 16 spettacoli nel cartellone principale che sarà sempre quel Teatro per tutti con prosa, musica, danza, con classici e spettacoli innovativi. Apriamo – svela in anteprima il direttore artistico – con la straordinaria Malika Ayane che rappresenta una prima assoluta nel nostro territorio”. Resta il teatro accessibile destinato ai diversamente abili guidato come sempre da Giulia Traversi. Così come ampio spazio è dedicato al teatro ragazzi.

    “Quella 2025-2026 può essere definita la stagione della rinascita”, afferma il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che aggiunge: “I nostri concittadini potranno (ri)tornare ad ammirare artisti e performance nella casa della cultura per eccellenza. È il segno di una vivacità e di un fermento culturale che cresce di anno in anno e che premia gli sforzi di tutti, dall’amministrazione comunale al team della direzione artistica, per l’allestimento di un cartellone di alto spessore”. “Abbiamo di nuovo il Mercadante – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Maria Dibisceglia – quest’anno possiamo tornare nel nostro tempio della cultura e proprio per questo non abbiamo lesinato risorse e impegno. Sono certa che tutti gli appassionati avranno modo di ritrovare quel luogo tanto carico di storia e di storie che rappresenta uno dei simboli della nostra città, ma soprattutto del nostro essere comunità”.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Provincia di Foggia: «Dopo la sentenza del TAR, serve subito il commissario»

    Il componente della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia, Arcangelo Marro, chiede il commissariamento della...
    Attualità

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano inaugura la Scuola del Pensiero Sociale della Chiesa

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Azione Cattolica diocesana e l’Ufficio di Pastorale Sociale...
    Cultura

    A Cerignola 60 camper da tutta Italia. Un week-end di visite, degustazioni e scoperta del territorio

    Cerignola apre le porte al turismo itinerante. Sessanta camperisti provenienti da ogni parte d’Italia...
    Calcio

    La Cavese espugna il Monterisi 1-3: terza sconfitta consecutiva per l’Audace Cerignola

    Nessuna reazione, nessun segnale di ripresa. Il Cerignola incassa la terza sconfitta consecutiva, cedendo...
    Sport

    Il tie break stavolta è favorevole alla Flv Cerignola, piegato il Volley World Napoli

    Al debutto casalingo nel girone I di serie B2, la Flv Cerignola batte 3-2...
    Sport

    Due su due in B1 per la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola, battuto il Volleyrò 3-0

    Esordio casalingo da incorniciare per la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola, che nella seconda giornata...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Provincia di Foggia: «Dopo la sentenza del TAR, serve subito il commissario»

    Il componente della segreteria cittadina di Fratelli d'Italia, Arcangelo Marro, chiede il commissariamento della...
    Attualità

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano inaugura la Scuola del Pensiero Sociale della Chiesa

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Azione Cattolica diocesana e l’Ufficio di Pastorale Sociale...
    Cultura

    A Cerignola 60 camper da tutta Italia. Un week-end di visite, degustazioni e scoperta del territorio

    Cerignola apre le porte al turismo itinerante. Sessanta camperisti provenienti da ogni parte d’Italia...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)