    Riapre la scuola a Tressanti. Proseguono intanto lavori e polemiche

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il dibattito sul caso della Scuola di Tressanti, il presidio scolastico chiuso per 3 giorni (3, 4 e 5 dicembre) con Ordinanza del Sindaco, si anima e si polarizza ulteriormente tra paladini della sicurezza da un lato e garanti del diritto all’istruzione dall’altro. E proprio mentre allarmismo e censura dilagano, nella giornata di martedì 9 dicembre la scuola riapre.

    L’ANTEFATTO Lo scorso 2 dicembre due sopralluoghi, Vigili del Fuoco e Asl, avevano rilevato delle criticità, oltretutto ben note. Scuola chiusa e lavori immediati per ripristinare infiltrazioni e questione acqua (problema che interessa Tressanti da tempo). Genitori in protesta e continuo dialogo tra la Scuola, nella persona della Preside Teresa Lapiccirella, e l’Amministrazione comunale per trovare una soluzione e garantire la frequenza.

    IN TRE GIORNI Nel periodo di chiusura sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria relativi all’impianto idrico ed alla risistemazione dell’intonaco delle pareti e del soffitto, come riporta l’Ordinanza del Sindaco n. 285/36. Da ricordare che una parte della scuola è inutilizzata da tempo a causa della contrazione dei numeri degli ultimi decenni ed è perlopiù utilizzata come magazzino e, dunque, in abbandono. L’Ordinanza specifica «che sono state risolte le problematiche legate all’approvvigionamento idrico della struttura e che l’acqua fornita potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per usi igienico-sanitari». Resta chiusa l’area Sud nella quale sono in corso ulteriori lavori.

    LE POLEMICHE, NONOSTANTE TUTTO Nonostante la scuola riapra, nonostante non ci saranno ulteriori problemi per gli alunni (si spera), i genitori sono allarmati. Per la comunità della borgata la scuola e la chiesa rappresentano due presidi fondamentali, senza i quali non vi sarebbe vita a Tressanti. Proprio in questi ultimi anni, in cui si registra una inversione di tendenza, con famiglie giovani e bambini, e aziende in espansione, la scuola va preservata. Così come va preservato il diritto all’istruzione e il pubblico servizio della scuola, memori che in Italia – e non solo a Tressanti o a Cerignola – nove edifici scolastici su dieci non possono essere ritenuti a norma. Anche sul fronte sicurezza. Del resto le relazioni dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) abbondano di criticità segnalate. Su tutti i plessi.

