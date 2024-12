“Ribellarsi alla notte”, Mimmo Muolo ha presentato il suo ultimo libro a Cerignola

Poco dopo Natale, dal presepe allestito in una piazza romana, qualcuno sottrae la statuetta di Gesù bambino. Il commissario Mariotti, alle prese già con una fastidiosa serie di furti negli appartamenti, è costretto a intervenire. Ma per ripicca affida le indagini al più iellato dei suoi agenti, Rocco Gargiulo. Dal lungo elenco di sospettati presenti nel quartiere emerge un variopinto panorama di storie e personaggi, tutti legati tra loro da un filo invisibile. È la trama di «Ribellarsi alla notte-Una storia di Natale» (Paoline Editoriale Libri), l’ultima fatica letteraria di Mimmo Muolo, scrittore, giornalista, vaticanista, vicecaporedattore della redazione romana di “Avvenire”, originario di Monopoli (Bari). L’opera, di recente uscita, è stata presentata nella serata di venerdì 20 dicembre a Cerignola, nell’auditorium “don Nicola Lanzi” dell’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Con gli onori di casa del parroco, don Carmine Ladogana, e del Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, S.E. Mons. Fabio Ciollaro, l’incontro è stato soprattutto occasione per riflettere su cosa significhi essere cristiani oggi. La partecipata serata ha visto anche l’accompagnamento musicale di Gennaro Palmiotto, al violino, e Filippo Borrelli, alla tastiera.

Il romanzo trae spunto da un fatto realmente accaduto: «A Firenze due anni fa rubarono la statuina di Gesù bambino dal presepe di Piazza Duomo – spiega Muolo a lanotiziaweb.it -. Ho preso questa vicenda, l’ho ambientata a Roma, dove vivo e lavoro, e ci ho costruito intorno un caso poliziesco che però è anche altro. Ciascuno dei personaggi presenti ha un suo vissuto, un suo problema, un suo motivo di felicità o infelicità, e quindi da tutte queste vicende nasce poi l’intreccio che porterà alla risoluzione del caso». Si giunge a chiedersi il perché di certi gesti, delle motivazioni che possano celarsi dietro: «Possono essere diverse. Nel caso di Firenze, per esempio, è stata una bravata, lo scherzo di chi non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. Nel mio caso però la motivazione è molto diversa. Ce ne sono alcuni in cui ciò avviene per vilipendio, l’atto fatto in odium fidei: un’antipatia nei confronti della fede cristiana, quasi una cristianofobia. È qualcosa che purtroppo nella società sta aumentando, e non si vede solamente da atti di questo tipo. Lo si vede anche dalla considerazione culturale dei cristiani, dei cattolici. Spesso c’è una discriminazione in atto, strisciante e di cui non ci accorgiamo. Mentre ci accorgiamo, ed è bene che sia così, di altre discriminazioni come quelle verso i migranti, verso chi ha un orientamento sessuale o un colore della pelle diverso. Sono discriminazioni che sappiamo distinguere e che condanniamo. Su quella nei confronti dei cristiani, che è purtroppo un fatto reale, c’è invece ancora da lavorare».

Un altro aspetto, su cui l’autore pone l’accento, è quello di un Natale che è festa in cui si pone quasi in disparte il festeggiato: «Si parla di Babbo Natale, di panettoni, di luminarie, di tante cose certamente belle che in sé non sono affatto da condannare. Ma se acquisiscono più importanza del festeggiato, cioè di Gesù, allora abbiamo un problema. Un problema che sta diventando sempre più serio perché, per esempio, se si va in un negozio di una grande catena commerciale, le commesse e i commessi non ci dicono più ‘Buon Natale’ ma ‘Buone Feste’. Non perché non vogliano dirlo, ma perché non possono dirlo, in ossequio al politically correct che non vuole mancare di rispetto a chi non è cristiano. In realtà, facendo così si manca di rispetto alla verità, perché se il Natale c’è è perché c’è stata la nascita di un uomo di nome Gesù». In conclusione, ispirato dal titolo del libro, Mimmo Muolo ci illumina sul suo concetto di ‘ribellarsi alla notte’: «Per me la notte è la mancanza di speranza. La speranza, nel mondo odierno, è diventata merce rara. È per questo che non si fanno più figli, ci si guarda in cagnesco non avendo fiducia nel prossimo, abbiamo più problemi economici poiché viene meno la capacità di investire le nostre risorse. A mio avviso, dobbiamo recuperare questa dimensione della speranza, quindi ribellarci alla sua mancanza. E l’occasione giusta può essere proprio il prossimo Giubileo, che alla speranza è intitolato».

Questo slideshow richiede JavaScript.