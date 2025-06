Riconosciuto il V livello EQF al superdiploma di Enotecnico al “Pavoncelli” di Cerignola

Con la Legge 79/2025 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 45/2025), recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure PNRR e per l’avvio dell’a.s. 2025/2026, viene riconosciuto l’anno di specializzazione post-diploma per la formazione dell’Enotecnico. L’Istituto Agrario Pavoncelli, sede del percorso 5+1, riservato ai diplomati in Agraria, articolazione viticoltura ed enologia, è individuato al rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF). Oltre al titolo di Enotecnico, sono riconosciuti i crediti universitari nell’ambito del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia.