Ricorso inammissibile: 7 mesi di reclusione per stalking

Il Tribunale di Foggia, in data in data 29.03. 2019, condannava alla pena di mesi 7 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, oltre alle spese di giudizio, Gallo Domenico per il reati di cui all’artt. 612 bis c.p. (Stalking), perché con condotte reiterate minacciava e molestava Frasca Veronica Mattea, inviandole decine di messaggi dal contenuto ingiurioso e minaccioso. Fatto aggravata ai sensi del comma 2 dell’art.612 bis c.p. perché commesso da soggetto legato da relazione affettiva con la persona offesa. Avverso la predetta sentenza il Gallo avanzava ricorso che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile.