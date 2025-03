Rifiuti in via san Leonardo e raccolta cartoni in via Perugia, arrivano novità

A seguito della richiesta fatta dal COMITATO A TUTELA DEI COMMERCIANTI E DELLE PARTITE IVA, tramite PEC all’Assessore comunale all’Ambiente Domenico Dagnelli, si è tenuta ieri pomeriggio presso l’Ufficio comunale dell’Assessore, alla presenza del portavoce del Comitato e di altri commercianti aderenti, l’incontro per la discussione e risoluzione dei disagi causati dalla saltuaria o mancata raccolta giornaliera dei rifiuti urbani in via S. Leonardo e della raccolta dei cartoni per la città, che causano ripetute criticità a danno dei commercianti. L’Assessore Dagnelli, preso atto dei problemi prospettati dai presenti, si è reso disponibile a sollecitare la TeknoService per rendere puntuale il servizio di raccolta in via S. Leonardo, ha condiviso la proposta del Comitato di fissare la raccolta quotidiana dei cartoni alle ore 13,00, ed a regolarizzare in via Perugia il servizio di raccolta finora mancante. L’Assessore si è inoltre impegnato a recarsi personalmente in via S. Leonardo con i tecnici della TeknoService per discutere con i commercianti di quella zona le criticità del servizio di raccolta rifiuti.