Rifiuti, le opposizioni: «Gara vinta con ribasso dell’1% da parenti dell’assessore»

“La gara per i rifiuti residui è stata vinta nuovamente da un parente dell’assessore Cicolella con ribassi dell’1%, mentre per altre qualità di rifiuto da raccogliere, la gara è stata vinta da altri operatori con ribassi del 17%. Si apre oggi, ancora una volta, una questione di opportunità all’interno della giunta Bonito, che per anni ha affidato il servizio, di proroga in proroga, nonostante le nostre proteste e quelle di una città vittima di un servizio scadente”. L’opposizione di Cerignola è unanime nella condanna di quanto capitato nell’ultima gara bandita dal Comune di Cerignola. I consiglieri comunali di Avanti Cerignola, il capogruppo di Fratelli d’Italia insieme al gruppo misto e ai segretari di Forza Italia, Lega e Noi Moderati, sollevano dubbi sulla gestione.

“Oggi, dopo quattro lunghi anni, l’assessore all’Ambiente Sforza riconosce esattamente ciò che diciamo da sempre: il Comune stava spendendo troppo e la gara era necessaria. Se oggi Cerignola risparmia finalmente qualcosa, il merito non è dei soliti affidatari parenti dell’assessore, ma della concorrenza portata dalla ditta Ecoalba, che ha permesso al Comune di ottenere prezzi finalmente competitivi”, osservano i consiglieri e i coordinatori dell’opposizione. “Per anni abbiamo chiesto trasparenza, meritocrazia e gare vere, non affidamenti ripetuti agli stessi soggetti. La gara era necessaria ieri, non oggi. E i risultati confermano esattamente ciò che abbiamo denunciato: quando si apre alla concorrenza, il Comune risparmia; quando si insiste sui soliti nomi, i ribassi scompaiono”.

“Continueremo a vigilare, lotto per lotto, euro per euro, affinché la gestione dei rifiuti non sia più terreno di favoritismi ma un servizio efficiente, trasparente e conveniente per i cittadini. Non ci sfugge – denunciano le opposizioni – un’altra determina del Comune di Cerignola che affida ad un’altra persona legata da parentela a Cicolella servizi per l’urbanistica. Sembra ormai che il caso stia premiando soltanto chi ha sostenuto la campagna elettorale delle regionali dell’assessore alla sicurezza, sebbene gli esiti siano stati miseri. Provvederemo a inviare esposto alla magistratura”, concludono Forza Italia, FDI (nel capogruppo), Avanti Cerignola, Lega, Noi Moderati ed il gruppo misto.