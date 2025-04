RigenerazioneUrbana: al via il progetto di Sviluppo territoriale e Urbano che unisce Cerignola, Stornara e Stornarella

Giovedì 10 aprile, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze del Comune di Cerignola (Piazza della Repubblica, 2) prenderà ufficialmente il via il primo dei due incontri previsti dal progetto “Priorità IX-Sviluppo territoriale e urbano”, promosso dal Comune di Cerignola capofila e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della misura 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”. Al centro dell’incontro ci saranno le strategie condivise per la rigenerazione urbana nei Comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella, in coerenza con il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU). Verranno affrontate le necessità di riqualificazione, recupero e valorizzazione di spazi pubblici sottoutilizzati, con l’obiettivo di trasformarli in luoghi di incontro, cultura e identità per l’intera comunità. Saranno presenti i Sindaci dei comuni Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola, Roberto Nigro, Sindaco di Stornara e Massimo Colia, Sindaco di Stornarella. Insieme a loro, esponenti delle amministrazioni comunali, del mondo associativo e della società civile si confronteranno per individuare le azioni prioritarie da mettere in campo.

Nel corso dell’evento, i partecipanti riceveranno dei questionari per raccogliere proposte e suggerimenti: le idee verranno poi elaborate in un documento di sintesi, base per i futuri interventi di rigenerazione sul territorio. Perché partecipare?

– Essere protagonisti del cambiamento: ogni voce, idea e proposta contribuisce a costruire un futuro condiviso.

– Rafforzare il senso di appartenenza: gli spazi comuni diventano luoghi di aggregazione e di identità, fondamentali per la qualità della vita.

– Creare nuove opportunità: la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori economici può innescare progetti innovativi a beneficio di tutti.

#RigenerazioneUrbanaCerignola vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, dalle famiglie ai giovani, dalle associazioni sportive e culturali alle imprese, fino agli operatori del Terzo settore. Tutti sono chiamati a dare il proprio contributo, affinché le soluzioni di rigenerazione rispecchino realmente i bisogni e le aspettative della comunità. I prossimi passi, compreso il secondo incontro e l’organizzazione di eventuali tavoli di lavoro tematici, verranno annunciati durante l’incontro di domani e divulgati attraverso i canali ufficiali dei tre Comuni. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici del Comune di Cerignola o visitare il sito istituzionale.