    Rinforzo per la Pallavolo Cerignola, ingaggiata Angelica Cianciotta

    Rinforzo per la Pallavolo Cerignola, ingaggiata Angelica Cianciotta

    La centrale classe 1997 è al debutto in serie B1, la scorsa stagione ha vestito la maglia di Monopoli in B2

    La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo in maglia fucsia della centrale Angelica Cianciotta, classe 1997, che farà parte del roster a disposizione di coach Annagrazia Matera per il campionato nazionale di Serie B1. Dopo anni da avversaria, Angelica è pronta a vivere la sua prima stagione sul parquet del PalaDileo: “Dopo tanti anni da avversaria, avrò finalmente l’onore di vestire il colore fucsia della Pallavolo Cerignola sul mitico parquet del PalaDileo. Non posso che essere entusiasta di entrare a far parte di questa fantastica realtà, consolidata da anni e anni di partecipazione a campionati di altissimo livello. Per me sarà l’esordio assoluto nel campionato di Serie B1, spero di essere all’altezza delle aspettative della Dirigenza e di Coach Matera, che ringrazio per avermi voluta qui a Cerignola. Non vedo l’ora di sentire il grande sostegno dei nostri fantastici tifosi”.

    Un rinforzo importante per la linea centrale, come sottolineato dal Vicepresidente Pierluigi Lapollo: “Angelica è una giocatrice che si è sempre distinta nei campionati di B2: da avversaria ci ha sempre dato filo da torcere per la grinta e la costanza che mette in campo. Il suo arrivo aggiunge qualità e solidità a un roster già altamente competitivo, costruito con equilibrio tra esperienza e nuove energie. Siamo certi che saprà dare il suo contributo, dentro e fuori dal campo, con la mentalità e la determinazione che la contraddistinguono”. Con l’arrivo di Angelica Cianciotta, la Pallavolo Cerignola prosegue nel suo percorso di crescita, consolidando una rosa ambiziosa e pronta a rappresentare al meglio i colori fucsia nel campionato nazionale di Serie B1.

