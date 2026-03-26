“Rispetto mancante” (The cerchio criminal 2): il nuovo film in uscita domani

È prossimo all’uscita l’ultimo lungometraggio in cui le cosiddette “quattro mafie” rappresentano il perno della trama. Realizzato dal regista foggiano Peppe Furio, con la collaborazione di Miky Furio alle riprese ed editing, «Rispetto Mancante-The Cerchio Criminal 2» è un film dove, come il titolo preannuncia, la mancanza di rispetto è il filo conduttore lungo il quale si orientano le dinamiche delle vicende trattate. Un lavoro il cui impatto vuole spingere lo spettatore ad una profonda riflessione. Diversi gli attori cerignolani presenti nel cast: Gerardo Bevilacqua, Angelo Cartagena, Fabio Monopoli, Vito Nardiello, Lorenzo Simone, Antonio Sorrenti, Vincenzo Strafile. Il film è una produzione di Cinecanto e sarà proiettato venerdì 27 Marzo, alle ore 20.30, al Multisala Corso di Cerignola.