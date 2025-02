Ritorna il Teatro “accessibile” al Mercadante con lo spettacolo Mbira

Per il terzo anno consecutivo, la stagione del Teatro Mercadante di Cerignola prevede spettacoli “accessibili” ovvero allestiti per essere partecipati da tutti, comprese quelle persone che soffrono alcune specifiche disabilità. Come i non vedenti, a cui Mbira, concerto di musica, danza e parole con la regia di Roberto Castello, in scena giovedì 27 febbraio con sipario alle 21, è particolarmente dedicato. Lo spettacolo sarà allestito sul palcoscenico del Cine Teatro Roma in corso Roma, 49. Per molti secoli europei e arabi hanno esplorato, colonizzato e convertito ogni angolo del pianeta. Oggi tante culture sono perdute e quella occidentale è diventata il riferimento universale. In questo processo, di colonizzazione, capita spesso che il conquistatore entri in contatto con la cultura dei conquistati. Di questo prova a parlare 𝐌𝐛𝐢𝐫𝐚, un concerto per due danzatrici, due musicisti e un regista che –utilizzando musica, danza e parola – tenta di rappresentare il complesso rapporto fra la nostra cultura e quella africana. 𝐌𝐛𝐢𝐫𝐚 è una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie, musiche, balli, feste e riflessioni su arte e cultura che fanno da trama ad uno spettacolo che ha come inevitabile epilogo una festa, ciò che dovrebbe accadere quando due culture si uniscono e si mescolano.

Lo show è stato scelto da Giulia Traversi, responsabile della sezione danza e accessibilità del Mercadante, riconosciuta sul territorio nazionale come tra le specialiste di punta delle forme espressive dedicate alle persone con disabilità. Lei stessa spiega che “l’accessibilità alla cultura, così come la creazione di una società accessibile, è un’azione politica ed etica urgente e necessaria. La cultura è diritto e non privilegio di alcuni. Mbira sarà accessibile a persone cieche e ipovedenti. Sono fiera della mia città e del teatro Mercadante di Cerignola perché partecipa attivamente alla trasformazione di questo processo – percorso contro ogni forma di abilismo. Il teatro è e deve essere sempre di tutti”. “E’ una delle sezioni a cui teniamo di più – afferma il direttore artistico del Mercadante Savino Zaba – anche perché ci contraddistingue in tutta Italia. Non sono molti i teatri che offrono show a cui possono partecipare persone che non sempre hanno la possibilità di godere di spettacoli dal vivo a causa della loro diversa abilità. Il Mercadante, invece, offre questa opportunità e visto il successo di pubblico degli anni scorsi siamo certi che anche in questa stagione il teatro “accessibile” sarà il nostro fiore all’occhiello e con Mbira iniziamo offrendo un allestimento di alta qualità”.

“Diverse abilità e teatro, cultura e impegno sociale sono due tracce su cui l’amministrazione comunale di Cerignola ha fin dal suo esordio investito di più – sottolinea l’assessora alla cultura e vicesindaca Maria Dibisceglia – oggi, dopo tre anni guardiamo con soddisfazione ai risultati positivi ottenuti sia grazie all’apprezzamento del pubblico che alla soddisfazione delle compagnie ospitate i cui protagonisti hanno stretto un legame con la nostra città che va oltre la serata dello spettacolo, in quanto hanno apprezzato l’accoglienza, ma soprattutto la professionalità del management del teatro Mercadante”. Come sempre i biglietti sono disponibili presso la biblioteca comunale a Palazzo di città in piazza della Repubblica e al botteghino del teatro Roma il giorno dello spettacolo a partire dalle 18, oppure online su www.vivaticket.it. Si ricorda, inoltre, che, grazie a Pugliaculture è possibile acquistare i biglietti anche con la Carta del docente per gli insegnanti e con la 18app per i giovani neomaggiorenni. Anche per questo spettacolo sono attive le convenzioni con i locali e i ristoranti aderenti e con i parcheggi pubblici custoditi di piazza Primo maggio e Ferrovia. Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei locali e sui parcheggi si possono contattare i numeri 0885410251 e 3384716644.