Ritrovare se stessi: il primo Open Day di Medicina Estetica al Centro Medico VIS

Non è solo una questione di bellezza. Dietro ogni sguardo che evita lo specchio o ogni cicatrice che racconta una storia, c’è il desiderio profondo di riconoscersi, di piacersi di nuovo, di stare bene con se stessi. Con questa filosofia prende avvio il ciclo di Open Day del Centro Medico VIS-Salute e Benessere, una nuova realtà sanitaria privata di Cerignola che riunisce medici specialisti di diverse branche, offrendo ai pazienti un approccio integrato, coordinato e umano alla cura. Il Centro Medico VIS (in via Assisi, 30/A) nasce da un’intuizione di Tea Dilorenzo, con l’obiettivo di creare un luogo dove professionisti di diverse discipline potessero incontrarsi, confrontarsi e collaborare per il benessere globale del paziente. Oggi, grazie alla nuova compagine amministrativa, formata da giovani professionisti del territorio da sempre impegnati anche nel mondo associativo, la struttura si rilancia al pubblico con un programma di incontri e giornate dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 novembre, con l’Open Day di Medicina Estetica e Rigenerativa, condotto dalla dott.ssa Monica Laterza, medico esperto nel settore, che offrirà consulenze personalizzate gratuite su prenotazione (ai numeri 0885090456 oppure via Whatsapp al 3758987855). Sarà l’occasione per conoscere le più moderne metodiche di ringiovanimento naturale, biostimolazione cutanea, trattamenti rigenerativi e armonizzazione del viso e del corpo, in un contesto che valorizza la professionalità medica e il rispetto dell’individualità di ogni persona. “La medicina estetica non serve a cambiare chi siamo, ma a restituirci la nostra immagine migliore, quella che spesso la vita, il tempo o una malattia ci hanno sottratto – spiega la Dott.ssa Laterza -. Ritrovare equilibrio e serenità con se stessi è il primo passo per stare bene davvero”.

L’iniziativa segna l’inizio di un percorso che proseguirà con altri Open Day tematici, dedicati di volta in volta a diverse specialità del centro: il prossimo appuntamento sarà con il fisiatra Giovanni Lamuzzi, e a dicembre seguirà l’Open Day di Medicina dello Sport con l’ing. Ines Jauadi dedicato alla prevenzione e alla performance fisica. Partecipare significa concedersi un momento per sé, per conoscersi meglio e prendersi cura del proprio benessere. Perché alla base della filosofia del Centro Medico VIS c’è la convinzione che la salute e il benessere quando camminano insieme, restituiscono fiducia, armonia e forza.