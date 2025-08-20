Riunione in Prefettura, garantiti più controlli per i furti e l’abbandono dei rifiuti a Cerignola

L’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola Vincenzo Sforza ha partecipato questa mattina alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quest’ultimo presieduto dal Prefetto di Foggia, per discutere di due fenomeni che stanno creando allarme sociale nel territorio: i furti d’auto, in particolare quelli documentati da video diventati virali, e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. “Ho voluto portare all’attenzione delle massime autorità la preoccupazione, l’indignazione e il senso di abbandono dei cittadini. La sicurezza della nostra comunità e la tutela della legalità sono priorità assolute. Ho chiesto una maggiore attenzione e una più forte presenza dello Stato sul nostro territorio per contrastare questi fenomeni criminali”, ha dichiarato l’assessore Sforza.

L’assessore ha espresso soddisfazione per l’esito della riunione, ritenuta “molto positiva e proficua”. L’incontro ha infatti confermato il pieno impegno della ‘Squadra Stato’, composta da Prefettura, forze di polizia e altre istituzioni, a intensificare i controlli e le attività di prevenzione e repressione. “È emerso un impegno concreto per aumentare i controlli ad alto impatto, che sono già una realtà grazie al lavoro quotidiano e instancabile delle forze di polizia. Questa sinergia è fondamentale per restituire serenità ai cittadini e ribadire che lo Stato è presente e agisce con fermezza”, ha sottolineato l’assessore. Durante la riunione si è discusso anche del problema dell’abbandono dei rifiuti, alla luce delle recenti normative. L’assessore ha sollecitato un’attenzione particolare su questo fronte chiedendo un maggiore supporto da parte delle forze di polizia e, in modo specifico, dei Carabinieri Forestali che svolgono un ruolo cruciale nella tutela del patrimonio ambientale.

“Non possiamo tollerare che il nostro territorio venga deturpato da chi, con totale mancanza di senso civico, abbandona i rifiuti. È un reato che danneggia l’ambiente e la salute pubblica. Abbiamo ottenuto rassicurazioni e un impegno congiunto di tutte le forze in campo per intensificare la sorveglianza e sanzionare severamente i responsabili. La legalità e il decoro urbano sono un bene comune che va difeso con ogni mezzo”, ha concluso l’assessore Sforza. L’amministrazione comunale, dunque, proseguirà a lavorare per garantire la sicurezza e la pulizia del territorio, a stretto contatto con tutte le istituzioni coinvolte, confidando anche nella collaborazione attiva dei cittadini.