Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaRoberto Ciufoli apre la stagione del Roma Teatro di Cerignola con “Tipi”

    Roberto Ciufoli apre la stagione del Roma Teatro di Cerignola con “Tipi”

    Domani sera alle 21, lo storico componente della Premiata Ditta condurrà il pubblico in un viaggio ironico tra i mille volti dell’uomo

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Roma Teatro di Cerignola apre ufficialmente la nuova stagione teatrale con un grande nome della comicità italiana: Roberto Ciufoli, protagonista dello spettacolo “Tipi”, in scena sabato 8 novembre 2025 alle ore 21.00. Un debutto all’insegna dell’ironia e dell’intelligenza, che inaugura un cartellone pensato per accendere la curiosità, stimolare il pensiero e regalare emozioni autentiche al pubblico. Tipi è un one man show che attraversa, con ritmo travolgente e ironia raffinata, i mille volti dell’uomo contemporaneo. Ciufoli porta sul palco una galleria di personaggi – dal timido all’arrogante, dal sognatore al disilluso – in un racconto leggero e profondo al tempo stesso, dove la risata diventa uno strumento per riconoscersi e sorridere di sé. Tra monologhi, sketch, danza e momenti di pura improvvisazione, l’attore romano mette in scena tutta la sua esperienza e versatilità, offrendo uno spettacolo che unisce comicità, teatro fisico e poesia quotidiana.

    Attore, regista e comico molto amato dal pubblico italiano, Roberto Ciufoli è fondatore della Premiata Ditta, con cui ha firmato alcuni dei momenti più iconici della comicità televisiva degli anni ’90 e 2000. Nel corso della sua carriera ha calcato i palcoscenici più prestigiosi distinguendosi per la capacità di unire leggerezza e profondità, ironia e umanità, con un linguaggio sempre diretto e autentico. “Ogni apertura di stagione è un atto di fiducia e di coraggio, afferma Simona Sala, direttrice del Roma Teatro. Abbiamo scelto di iniziare con Tipi perché Roberto Ciufoli rappresenta perfettamente lo spirito che vogliamo trasmettere: un teatro vivo, intelligente, capace di parlare al pubblico con ironia ma anche con empatia. Il Roma Teatro vuole essere un luogo in cui si ride, si riflette e, soprattutto, ci si riconosce. In un momento storico in cui il contatto umano sembra sempre più fragile, il teatro resta uno spazio necessario, dove le persone si incontrano davvero, condividono tempo, emozioni e pensieri”.

    Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Ritrovare se stessi: il primo Open Day di Medicina Estetica al Centro Medico VIS

    Non è solo una questione di bellezza. Dietro ogni sguardo che evita lo specchio...
    Attualità

    “Torneo del cuore”, quarta edizione per gonfiare ancora la rete della solidarietà

    Accade a volte che si è vincitori ancor prima che l’arbitro fischi l’inizio della...
    Attualità

    “Il bello di Cerignola”: torna il ciclo-tour tra natura, gusto e bellezza

    Domenica 9 novembre torna “Il Bello di Cerignola”, la ciclo escursione organizzata da Trattour...
    Attualità

    Negli uffici postali di Cerignola possibile prenotare appuntamento per ritiro carta “Dedicata a te”

    Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno...
    Attualità

    Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo

    Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa...
    Evidenza

    Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”

    Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Ritrovare se stessi: il primo Open Day di Medicina Estetica al Centro Medico VIS

    Non è solo una questione di bellezza. Dietro ogni sguardo che evita lo specchio...
    Attualità

    “Torneo del cuore”, quarta edizione per gonfiare ancora la rete della solidarietà

    Accade a volte che si è vincitori ancor prima che l’arbitro fischi l’inizio della...
    Attualità

    “Il bello di Cerignola”: torna il ciclo-tour tra natura, gusto e bellezza

    Domenica 9 novembre torna “Il Bello di Cerignola”, la ciclo escursione organizzata da Trattour...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)