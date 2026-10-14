Roma Teatro Cerignola: il 14 novembre al via la nuova Stagione Teatrale

Mancano trenta giorni all’apertura della nuova stagione del Roma Teatro di Cerignola, che prenderà il via sabato 14 novembre con il claim “Connessi alle Emozioni”, sotto la direzione artistica di Simona Sala. Il pubblico ha già risposto con grande entusiasmo, superando la soglia dei 200 abbonamenti venduti prima ancora dell’apertura del botteghino per i singoli ingressi, fissata per sabato 17 ottobre. La Stagione Teatrale 2026/2027 propone un cartellone articolato in tredici appuntamenti, tra prosa, comicità, musica e varietà, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro, divertimento e condivisione a un pubblico sempre più ampio.

Ad aprire la stagione, sabato 14 novembre, sarà Peppe Iodice con Ho visto Maradona. Seguiranno Massimiliano Gallo, domenica 22 novembre con Lettera ad Eduardo; Iva Zanicchi e Samuel Peron, venerdì 4 dicembre con Viva la Mamma e Biagio Izzo, giovedì 17 dicembre, con Finché giudice non ci separi. Il nuovo anno si aprirà sabato 2 gennaio con il Gran Galà di Capodanno dell’orchestra Ico Suoni del Sud. Domenica 10 gennaio saranno protagonisti Vanessa Gravina e Nicola Rignanese con Pazza, mentre sabato 30 gennaio Enrico Guarneri porterà in scena Rosso Malpelo. A febbraio, sabato 13 sarà la volta de I Ditelo Voi con Dirotta sul nulla e domenica 28, di Rocío Muñoz Morales, Gabriele Pignotta e Giorgio Lupano con Contrazioni pericolose. La programmazione proseguirà a marzo con Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio in Nemici come prima, in programma domenica 7, e Antonello Costa in Giochiamo al Varietà, domenica 21. Gli ultimi due appuntamenti saranno sabato 3 aprile con Antonio Milo e Adriano Falivene in Jucatùre e sabato 24 aprile con Maria Bolignano e Nunzia Schiano in Le Pornoprecarie.

Accanto al cartellone principale, torna anche quest’anno la Stagione Teatrale per Famiglie, un progetto che sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’identità e nella programmazione del Roma Teatro. Non si tratta soltanto di una proposta dedicata ai più piccoli, ma di un percorso attraverso cui il teatro rafforza la propria vocazione a essere uno spazio di crescita, scoperta e condivisione, capace di coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. I sei appuntamenti, tutti in programma la domenica alle ore 18.00, partiranno domenica 29 novembre con la compagnia campana Teatro Eidos e lo spettacolo Babbo Natale va in pensione. Domenica 17 gennaio sarà la volta della compagnia pugliese Molino d’Arte con Alice!, mentre domenica 21 febbraio salirà sul palco Teatro della Polvere, realtà teatrale foggiana, con Io cresco libero se posso giocare. Il cartellone proseguirà domenica 14 marzo con la compagnia trentina Teatro E con lo spettacolo Capra, capra, capra e domenica 11 aprile con la compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi e Storie nell’armadio. A chiudere la rassegna, domenica 2 maggio, sarà la compagnia laziale Gatta Nera Teatro con Il Cerchio della Vita.

«Una nuova stagione si apre per incontrare il nostro pubblico e condividere un nuovo viaggio fatto di emozioni. Abbiamo pensato a un cartellone capace di parlare a tutti, con un’attenzione speciale a bambini e ragazzi: avvicinare le nuove generazioni al teatro significa coltivare ascolto, fantasia, curiosità e condivisione. Per questo la Stagione per Famiglie sta diventando un progetto sempre più importante per il Roma Teatro, un investimento sul pubblico di domani. Siamo felici di aver superato i 200 abbonamenti: è un segnale di fiducia che ci incoraggia a continuare a fare del teatro un luogo aperto e vivo, in cui incontrarsi e creare legami che vadano oltre il palcoscenico. Grazie a chi ci sceglie di anno in anno, a chi ci sceglierà per la prima volta e a chi cammina al nostro fianco permettendoci di realizzare anche questa nuova stagione, sempre connessi alle emozioni», dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 338 25 11 672 o rivolgersi al botteghino del Roma Teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e la mattina del martedì, del sabato e del giorno dello spettacolo dalle 9.30 alle 13.00. I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.romateatrocinema.it.