Roma Teatro di Cerignola, stagione al via con il tutto esaurito. Peppe Iodice apre il cartellone con “Ho visto Maradona”

La nuova stagione del Roma Teatro parte con il tutto esaurito. Sabato 14 novembre sarà Peppe Iodice, con il suo spettacolo “Ho visto Maradona”, a inaugurare il cartellone 2026/2027, firmato dalla direttrice artistica Simona Sala. Un debutto che registra subito una risposta significativa da parte del pubblico e che apre una stagione destinata a portare a Cerignola alcuni tra i nomi più apprezzati del panorama teatrale italiano. Protagonista della serata inaugurale sarà la comicità di Peppe Iodice, che in “Ho visto Maradona” costruisce un racconto ironico e irriverente attorno a Napoli, ai suoi miti e alle sue contraddizioni. Al centro dello spettacolo c’è la figura di Diego Armando Maradona, simbolo capace di attraversare generazioni, alimentare passioni e diventare parte integrante dell’identità di una città. Da qui prende forma un viaggio nella memoria e nell’immaginario collettivo, tra sogni, speranze e vita quotidiana, affidato alla comicità popolare e dissacrante dell’artista napoletano.

Il risultato della serata inaugurale rappresenta un importante punto di partenza per il Roma Teatro, che con la nuova programmazione punta a consolidare il rapporto con il proprio pubblico e a rafforzare il ruolo della struttura nell’offerta culturale del territorio. Il cartellone propone 13 spettacoli tra prosa, commedia, musica e varietà, ai quali si affiancano 6 appuntamenti dedicati al teatro per famiglie, per un’offerta pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età. «Iniziare una nuova stagione davanti a una sala piena è il segnale più bello che potessimo ricevere dal nostro pubblico. Il tutto esaurito della serata inaugurale conferma l’attesa e il rapporto che il Roma Teatro ha costruito negli anni con i suoi spettatori. Abbiamo voluto una stagione capace di sorprendere senza tradire le aspettative, con un cartellone ancora più ricco, grandi interpreti e spettacoli molto diversi tra loro. E, come promesso, abbiamo scelto di non aumentare i prezzi, perché crediamo che il teatro debba essere un’esperienza sempre più accessibile e alla portata di tutti. Adesso finalmente lasciamo parlare il palcoscenico. Il mio grazie va al pubblico, agli abbonati e a tutti coloro che scelgono di essere al fianco del Roma Teatro e continuano a credere nel nostro progetto», dichiara la direttrice artistica Simona Sala.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 338 25 11 672 o rivolgersi al botteghino del Roma Teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e la mattina del martedì, del sabato e del giorno dello spettacolo dalle 9.30 alle 13.00. I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.romateatrocinema.it.