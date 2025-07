Romina Courroux alla corte fucsia: è lei la nuova palleggiatrice della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Romina Courroux, nuova palleggiatrice italo-argentina per la stagione 2025/2026 in Serie B1. Atleta esperta, di grande tecnica e visione di gioco, Courroux rappresenta un innesto di assoluto valore per la cabina di regia fucsia, pronta a guidare il gioco con personalità e qualità in un campionato nazionale che si preannuncia avvincente e competitivo. Così il Vicepresidente Pierluigi Lapollo ha commentato l’arrivo della nuova palleggiatrice: “Romina è un profilo di grande spessore tecnico e umano, con esperienze importanti alle spalle e una mentalità vincente. Cercavamo una regista capace di dare ritmo, ordine e sicurezza al nostro gioco: siamo certi che in lei troveremo tutte queste qualità. Le diamo il nostro più caloroso benvenuto nel mondo fucsia”.

Le prime parole di Romina Courroux da giocatrice fucsia: “Ringrazio tantissimo la società per la fiducia posta e non posso che dire che sono pronta e carica a dare il massimo in questa nuova avventura con voi! So di arrivare in un ambiente molto caloroso, perciò non vedo l’ora di conoscere tutte le compagne, lo staff e i tifosi”. Nata a Cordoba ma cresciuta a Torino, l’alzatrice nasce pallavolisticamente nel settore giovanile del CUS Torino, e nel 2013/2014 viene convocata per un torneo con la nazionale juniores. La sua carriera prosegue in Serie B1 con Junior Casale Volley Doc, Igor Volley Novara e nuovamente con il CUS Torino, con cui conquista la promozione in Serie A2, categoria che disputa nella stagione 2017/2018. Negli anni successivi veste le maglie di Ezzelina Volley e Garlasco (B1), prima di vivere la sua prima esperienza nel Sud vincendo la Serie B2 con la Link Campus University di Castellammare di Stabia, con cui disputa anche la stagione successiva in B1. A seguire, ha indossato i colori di Chieti e Amando Santa Teresa di Riva in B1, sfiorando la promozione. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie A2 con Narconon Melendugno e in B1 con Marsala Volley. L’arrivo di Courroux rappresenta un ulteriore tassello di esperienza e qualità in vista della stagione 2025/2026, con l’obiettivo di consolidare un gruppo competitivo e ambizioso.